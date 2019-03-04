Ученый рассказал, как "накачать" мозг

4 марта 2019, 07:39

Занятия физкультурой помогают памяти развиваться, отметил эксперт.

Ученый сказал, что с помощью физических упражнений можно
С помощью физических упражнений можно "накачать" мозг, сказал ученый / segodnya.ua

Кандидат наук по физическому воспитанию и спорту Владимир Кормильцев сообщил, что для повышения умственной активности человеку необходимо систематически выполнять физические упражнения.

Для того, чтобы "накачать" головной мозг, физические упражнения нужно выполнять каждый день по 30-45 минут, рассказал ученый в эфире ObozTV.

По словам собеседника, благодаря систематическому выполнению физических упражнений увеличиваются возможности мозга.

"Во время стрессовых ситуаций выделяется гормон кортизол, который помогает нам сконцентрироваться на главной задаче. При его длительном выделении рецепторы головного мозга начинают погибать от токсического действия этого гормона", — отметил эксперт.

Кандидат наук подчеркнул, что благодаря занятиям физкультурой замедляется гибель рецепторов, улучшается кровоснабжение мозга, развивается память. "…мозг мы можем накачать быстрее и лучше, чем наше тело", — заявил он.

Ранее ученые из Великобритании провели исследование и пришли к выводу, что самое лучшее вещество для улучшения мозговой деятельности — витамин В6. Исследователи посоветовали, что для быстрой работы мозга необходимо употреблять пищу, богатую витамином В6.

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ученый мозг
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