Эксперты рассказали, каким витамином лучше всего "прокачивать" мозг

Витамины / iPhones

Самое лучшее вещество для улучшения мозговой деятельности - витамин В6.

К такому выводу пришли ученые из Великобритании, сообщает портал Express. По их словам, для того, чтобы мозг полноценно и быстро работал, необходимо употреблять пищу, богатую вышеуказанным витамином.

Кроме того, это вещество влияет и на работу многих других систем человеческого тела. Витамин В6 нужен для размножения клеток, нормальной иммунной функции, здорового состояния кожи, высвобождения энергии из пищи, выработки гемоглобина для красных кровяных телец, а также для снижения чувства усталости.

Напомним, ранее медики назвали овощ, необходимый для защиты мозга и снижения артериального давления.