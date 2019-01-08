Эксперты рассказали, каким витамином лучше всего "прокачивать" мозг

8 января 2019, 02:22

Оказывается, не все витамины одинаково полезны для мозга.

Витамины
Витамины / iPhones

Самое лучшее вещество для улучшения мозговой деятельности - витамин В6. 

К такому выводу пришли ученые из Великобритании, сообщает портал Express. По их словам, для того, чтобы мозг полноценно и быстро работал, необходимо употреблять пищу, богатую вышеуказанным витамином.

Кроме того, это вещество влияет и на работу многих других систем человеческого тела. Витамин В6 нужен для размножения клеток, нормальной иммунной функции, здорового состояния кожи, высвобождения энергии из пищи, выработки гемоглобина для красных кровяных телец, а также для снижения чувства усталости. 

Напомним, ранее медики назвали овощ, необходимый для защиты мозга и снижения артериального давления.

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