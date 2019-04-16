Как быстро бросить курить: ученые придумали новый способ

16 апреля 2019, 05:51

Курильщикам стоит отказываться от табака в компании единомышленников и обязательно убеждать в этом всю семью.

Курение
Курение / Reuters

Курильщики испытывают гораздо меньше проблем при попытках отказаться от табака, если они бросают курить не поодиночке. К такому выводу пришли британские медики, выступавшие на встрече Европейского общества кардиологов в Лиссабоне.

"Когда люди пытаются бросить курить, они чувствуют себя очень одинокими. Они больше не могут ходить на перекур и на деловые вечеринки с коллегами. Вдобавок им мешает никотиновая ломка. Помощь со стороны знакомых или второй половины даст им силы для борьбы со всем этим", — цитируют Магду Ламприду из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) РИА "Новости".

Ламприду и ее коллеги обратили внимание на третий аспект проблемы — социальную составляющую курения. Они собрали группу из двух сотен курильщиков, страдавших от серьезных болезней сердца. Врачи давно рекомендовали им отказаться от табака.

Все участники эксперимента были семейными людьми, причем примерно треть их супругов не курила, а остальные или недавно отказались от табака, или же продолжали курить. Некоторые из них решили активно поддержать свои вторые половины.

Ученые предложили пройти одну из популярных программ, помогающих не сорваться после отказа от никотина. Кардиологи попросили участников эксперимента детально рассказывать о проблемах, возникших в последующие месяцы.

Почти 64% из них удалось избавиться от зависимости, однако уровень успеха среди разных групп курильщиков сильно отличался. Добровольцы, пытавшиеся отказаться от табака без поддержки второй половины, достигали успеха примерно в шесть раз реже, чем семейные пары, бросавшие курить "коллективно".

Ученых удивило, что в тех семьях, где супруги курильщиков уже отказались от табака или никогда не употребляли его, эксперимент привел к противоположному эффекту. В таких случаях мучения добровольцев часто заставляли их партнеров вернуться к сигаретам или начать курить.

Все это, как считает Ламприду, говорит о том, что курильщикам стоит отказываться от табака в компании единомышленников и обязательно убеждать в этом всю семью, если в ней есть другие любители никотина.

Ранее ученые выяснили, что лучше: бросить пить или курить. Одна выпитая бутылка вина объемом 750 мл в неделю увеличивает риск развития рака в течение жизни так же, как курение десяти сигарет в неделю для женщин или пяти для мужчин. 

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