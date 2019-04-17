Назван самый счастливый возраст человека

Счастье / Pikabu

Институт Гэллапа попросил людей в 158 странах оценить удовлетворенность своей жизнью по шкале от 0 до 10 баллов. Данные свидетельствуют о том, что чувство счастья у людей в возрасте 15-19 лет составляло в среднем 5,35 балла. Далее возникает депрессия. К 35-39 годам средняя самооценка счастья падает до 5,09 баллов. Когда людям исполняется 40 лет, депрессия отступает. В возрасте 70 лет ощущение счастья растет в среднем до 5,58 баллов.

Модель удовлетворенности своей жизнью отличается в зависимости от страны. Оценка счастья в бывших советских государствах заметно снижается с возрастом респондента. Среди мужчин в Индии уровень счастья повышается до среднего возраста и снижается с наступлением старости. Когда индийские мужчины достигают 70-ти лет, они являются одними из наименее счастливых людей в мире. А вот американки в возрасте 70 лет и старше является самой счастливой категорией людей в мире, с уровнем удовлетворенности жизнью около 7,5 балла.

Читайте такжеЧто приносит людям больше счастья, чем деньги: результаты исследованияИсследование счастья, проведенное в 2012 году, среди австралийцев, британцев и немцев в период между 1980 и 2010 годами, показало, что оценка счастья была одинаковой в возрасте от 20 до 55 лет, затем до 75-летнего возраста росла, поскольку люди наслаждались жизнью без стресса, а дальше резко снижалась, поскольку их здоровье ухудшилось. Другое исследование, опубликованное в 2015 году, утверждает, что счастье - это простая функция жизненной силы и эмоциональной зрелости: эмоциональная зрелость с возрастом растет, но жизненная сила падает.

Ранее ученые из Йельского и Оксфордского университетов провели масштабное исследование, в котором они изучили влияние различных факторов на наше психическое здоровье и пришли к выводу, что спорт, очевидно, оказывает большее влияние на наше настроение, нежели личные финансы.