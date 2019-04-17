Ученые нашли новый способ предсказать время смерти

Время смерти / Газета.Ру

Американские ученые разработали метод оценки продолжительности жизни человека по генетическим вариациям.

Как сообщает Eurekalert!, исследователи проанализировали генетические данные 500 тысяч человек. Это позволило ученым определить участки генома, которые отвечают за продолжительность жизни и риск развития возрастных заболеваний.

Биологи подтвердили шесть ранее выявленных ассоциаций между генами и долголетием, включая ген APOE, который кодирует белковый компонент алипопротеина и связанный с риском болезни Альцгеймера.

Стоит отметить, что ученые определили 21 новый участок, который влияет на время жизни. Эти сведения дали каждому человеку персонализированный балл, который оценивает вероятность дожить до определенного возраста.

По словам ученых, они смогли выяснить, что 10% людей обладают генами, которые способствуют долголетию. Эти участники будут жить, в среднем, на 5 лет дольше тех, у кого ДНК, наоборот, способствует сокращению продолжительности жизни.

Ранее сообщалось, чтобы замедлить процессы старения, нужно пить красное вино и заедать черным шоколадом. К такому выводу пришли химики-исследователи из Эксетерского и Брайтонского университетов в Великобритании.