Ученые выяснили, сколько и чего нужно есть для долголетия

Сколько и чего нужно есть в сутки для долголетия / 1zoom.ru

Ежегодно от хронических болезней умирают 11 миллионов взрослых людей. То, как сейчас питаются люди, приносит больше вреда чем, употребление наркотиков, алкоголя и табака вместе взятых.

Производство еды провоцирует треть парниковых выбросов на Земле, меняет климат, уничтожает экологию.

Ученые установили, что человечество должно вдвое сократить потребление красного мяса, а в богатых стран (США и Великобритании, в частности) – на все 80%.

"Спасительный" рацион, по расчетам ученых, выглядит так:

500 г фруктов и овощей;

250 г молочных продуктов;

125 г бобовых, сои или орехов;

50 г растительных жиров;

1 яйцо в неделю ;

; 7 г красного мяса;

29 г птицы;

28 г рыбы.

В свою очередь врач-диетолог Карина Дейнеко настаивает, что 7 г мяса – это слишком мало. Порция для взрослого должна быть, в среднем, 100 г готового мяса для женщин и 100-150 г – для мужчин.

А вот количество овощей стоит удвоить вдвое.

Ранее стало известно, сколько сала можно есть в сутки. Сало сильно нагружает поджелудочную железу, сообщил президент ассоциации диетологов Украины.

Напомним, врачи посоветовали, как питаться зимой. В морозы не нужно отказываться от жиров, отметила врач общей практики.