Ученые выяснили, сколько и чего нужно есть для долголетия

То, как сейчас питается человечество, приносит больше вреда, чем употребление алкоголя, наркотиков и табака вместе взятых.
Ежегодно от хронических болезней умирают 11 миллионов взрослых людей. То, как сейчас питаются люди, приносит больше вреда чем, употребление наркотиков, алкоголя и табака вместе взятых.
Производство еды провоцирует треть парниковых выбросов на Земле, меняет климат, уничтожает экологию.
Ученые установили, что человечество должно вдвое сократить потребление красного мяса, а в богатых стран (США и Великобритании, в частности) – на все 80%.
"Спасительный" рацион, по расчетам ученых, выглядит так:
- 500 г фруктов и овощей;
- 250 г молочных продуктов;
- 125 г бобовых, сои или орехов;
- 50 г растительных жиров;
- 1 яйцо в неделю;
- 7 г красного мяса;
- 29 г птицы;
- 28 г рыбы.
В свою очередь врач-диетолог Карина Дейнеко настаивает, что 7 г мяса – это слишком мало. Порция для взрослого должна быть, в среднем, 100 г готового мяса для женщин и 100-150 г – для мужчин.
А вот количество овощей стоит удвоить вдвое.
Ранее стало известно, сколько сала можно есть в сутки. Сало сильно нагружает поджелудочную железу, сообщил президент ассоциации диетологов Украины.
Напомним, врачи посоветовали, как питаться зимой. В морозы не нужно отказываться от жиров, отметила врач общей практики.