Стало известно, сколько сала можно есть в сутки

31 декабря 2018, 15:46

Сало сильно нагружает поджелудочную железу, сообщил президент ассоциации диетологов Украины.

Эксперт сказал, что в сутки человеку можно съедать не более 20 граммов сала
В сутки человеку можно съедать не более 20 граммов сала, сказал эксперт / landlord.ua

Президент ассоциации диетологов Украины Олег Швец сообщил, что человеку можно съедать в сутки не более 20 граммов сала.

Сало хорошо влияет на сосудистую систему, но, если его съесть много, может быть нехорошо, сообщает ТСН со ссылкой на слова эксперта

Швец подчеркнул, что сало — "это чистый жир, он требует максимального напряжения поджелудочной железы".Ранее главный внештатный врач-диетолог Волгоградской области Российской Федерации Надежда Студенкова сообщила, что, по рекомендации ученых, человеку с нормальным здоровьем нужно съедать в день по 150 граммов пшеничного и ржаного хлеба.

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сало диетолог
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