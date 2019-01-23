"Есть мясо, а не травку жевать": врачи посоветовали, как питаться зимой

Зимой стоит есть побольше красного мяса, посоветовала терапевт / xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai

Российский врач-терапевт Елена Басова сообщила, что зимой человеку нужно есть побольше говядины и свинины, чтобы повышать в крови уровень гемоглобина.

Зимой людям стоит есть красное мясо, а не травку жевать, рассказала медик РИА Новости.

По словам собеседницы, только в мясе содержатся незаменимые аминокислоты.

"В морозы нужно, чтобы наша энергетическая батарея грела нас, а энергии от капусты получить нельзя", — добавила терапевт.

Врач общей практики Виктория Агальцова рассказала, что зима, а тем более морозные периоды, не время для голодания. "В морозы не до диеты — не стоит отказываться от жиров. Они являются источником энергии для поддержания внутренней температуры тела", — заявила медик.

"Я конечно же не призываю усиленно питаться высококалорийной пищей, но от пары бутербродов с салом или сливочным маслом будет только польза", — подчеркнула она.

Ранее диетолог Дарья Бухман посоветовала, что зимой на завтрак идеально есть, в частности, яйца и овсяную кашу из дробленого зерна. Эксперт отметила, что яйца содержат идеально сбалансированный протеин, богатый витаминами A, B, D и K, а также аминокислотами.