"Есть мясо, а не травку жевать": врачи посоветовали, как питаться зимой

В морозы не нужно отказываться от жиров, отметила врач общей практики.
Российский врач-терапевт Елена Басова сообщила, что зимой человеку нужно есть побольше говядины и свинины, чтобы повышать в крови уровень гемоглобина.
Зимой людям стоит есть красное мясо, а не травку жевать, рассказала медик РИА Новости.
По словам собеседницы, только в мясе содержатся незаменимые аминокислоты.
"В морозы нужно, чтобы наша энергетическая батарея грела нас, а энергии от капусты получить нельзя", — добавила терапевт.
Врач общей практики Виктория Агальцова рассказала, что зима, а тем более морозные периоды, не время для голодания. "В морозы не до диеты — не стоит отказываться от жиров. Они являются источником энергии для поддержания внутренней температуры тела", — заявила медик.
"Я конечно же не призываю усиленно питаться высококалорийной пищей, но от пары бутербродов с салом или сливочным маслом будет только польза", — подчеркнула она.
Ранее диетолог Дарья Бухман посоветовала, что зимой на завтрак идеально есть, в частности, яйца и овсяную кашу из дробленого зерна. Эксперт отметила, что яйца содержат идеально сбалансированный протеин, богатый витаминами A, B, D и K, а также аминокислотами.