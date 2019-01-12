Названы варианты идеального зимнего завтрака

Зимой на завтрак идеально есть яйца и овсяную кашу из дробленого зерна, сообщила диетолог / 1zoom.ru

Диетолог Дарья Бухман посоветовала, что зимой на завтрак идеально есть, в частности, яйца и овсяную кашу из дробленого зерна.

Яйца содержат идеально сбалансированный протеин, богатый витаминами A, B, D и K, а также аминокислотами, написала эксперт в своем блоге в Instagram.

"Мои любимые вариации (завтрака — Ред.): пара жареных яиц со щедрой порцией зелени на пару и размятым авокадо; жареное яйцо с запеченным бататом и порцией салата из кейла; безглютеновый тост с авокадо и яйцом", — отметила автор.

Также она поделилась, как готовит овсяную кашу из дробленого зерна. "…заливаю зерна на ночь, бросив в воду комнатной температуры щепотку соли (так крупа легче усваивается…). Утром промываю и отвариваю ее (минут 25 на медленном огне) с куркумой и корицей. В конце добавляю кокосовое молоко…, семена льна, тыквенный протеин, тертое яблоко. Подаю с миндальным урбечом…", — добавила диетолог.

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