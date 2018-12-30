Названы два замечательных свойства салата оливье

30 декабря 2018, 05:56

Салат оливье позволяет уменьшить нагрузку алкоголя на организм человека, отметил доктор медицинских наук.

Доктор медицинских наук сообщил, что салат оливье сразу уменьшает чувство голода и не дает быстро опьянеть
Салат оливье сразу уменьшает чувство голода и не дает быстро опьянеть, сообщил доктор медицинских наук / Скриншот видео с youtube.com

Доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Иванов сообщил, что у салата оливье есть два замечательных свойства — блюдо сразу уменьшает чувство голода и не дает быстро опьянеть даже от большой дозы алкоголя.

Салат оливье содержит белки самого разного происхождения и, с медицинской точки зрения, это не очень здорово, рассказал эксперт в ролике, опубликованном на YouTube-канале Povesti.

По словам Иванова, в салате соотношение белка и жира составляет 1 к 2, совершенно нет углеводов, он не совсем хорош с точки зрения здорового образа жизни, но "очень хорош к нашему столу".

"Почему? Потому что, съев салат оливье как начальное блюдо во время застолья, вы заставляете свой организм мобилизоваться на переваривание этих тяжелых ингредиентов и, соответственно, эти ингредиенты не так быстро уходят из вашего кишечника и вы, съев немножко оливье, в особенности, если это получится перед тем, как сесть за стол, вы сразу уменьшите чувство голода, и тогда за праздничным столом вы не будете много наедаться", — подчеркнул профессор.

Читайте такжеДиетолог рассказала, сколько хлеба можно есть в деньЭксперт добавил, что салат оливье — высококалорийный, в 100 граммах блюда может быть до 300 килокалорий.

"…Кроме того, салат оливье позволяет уменьшить нагрузку алкоголя на ваш организм. Алкоголь медленнее всасывается, дольше находится в кишечнике и не вызывает быстрого опьянения, даже если вы приняли большую дозу алкоголя. Вот это два замечательных свойства салата оливье…", — заявил доктор наук.

Ранее диетолог Борис Скачко говорил, что человеку для хорошего настроения необходимо обеспечить мозгу правильное питание. Эксперт полагает, что самое сбалансированное блюдо — это украинский борщ.

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профессор салат оливье
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