Ученые установили, что смартфоны вызывают ожирение

Смартфон / 24tv.ua

Ученые из Университета Райса (США) провели эксперимент с молодыми добровольцами и, установили наличие связи между избыточным весом и постоянным отвлечением внимания на смартфон.

Как сообщает Lenta.ua, был проведен эксперимент, который проходил в два этапа. На первом этапе исследователи отобрали 132 добровольца в возрасте от 18 до 23 лет. Они заполнили анкету, которая помогает определить показатель мультизадачности медиа. Тест демонстрирует, как часто человек использует смартфоны и планшеты и в каких ситуациях прибегает к ним. Эксперты также замерили индекс массы тела (ИМТ) участников и установили взаимосвязь.

Согласно исследованию, более высокими показателями MMT-R обладали те, кто имел увеличенный ИМТ и повышенный процент жира в организме по сравнению с остальными.

На втором этапе 72 добровольца прошли МРТ сканирование. При сканировании людям показывали серию изображений, среди которых были и картинки с аппетитными, но жирными блюдами. Были замечены определенные паттерны в активности мозга участников с высоким MMT-R.

Благодаря GPS-координатам смартфонов данных людей ученые определили, сколько времени они проводили в различных точках питания: этими данными была подтверждена связь между высоким риском ожирения и чрезмерной увлеченностью смартфонами.

Ранее ученые обнаружили универсальное лекарство от депрессии, ожирения и хронической боли.