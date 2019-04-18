Ученые установили, что смартфоны вызывают ожирение

18 апреля 2019, 02:14

Эксперты считают, что ожирение стало проблемой современного поколения.

Смартфон
Смартфон / 24tv.ua

Ученые из Университета Райса (США) провели эксперимент с молодыми добровольцами и, установили наличие связи между избыточным весом и постоянным отвлечением внимания на смартфон.

Как сообщает Lenta.ua, был проведен эксперимент, который проходил в два этапа. На первом этапе исследователи отобрали 132 добровольца в возрасте от 18 до 23 лет. Они заполнили анкету, которая помогает определить показатель мультизадачности медиа. Тест демонстрирует, как часто человек использует смартфоны и планшеты и в каких ситуациях прибегает к ним. Эксперты также замерили индекс массы тела (ИМТ) участников и установили взаимосвязь. 

Согласно исследованию, более высокими показателями MMT-R обладали те, кто имел увеличенный ИМТ и повышенный процент жира в организме по сравнению с остальными. 

На втором этапе 72 добровольца прошли МРТ сканирование. При сканировании людям показывали серию изображений, среди которых были и картинки с аппетитными, но жирными блюдами. Были замечены определенные паттерны в активности мозга участников с высоким MMT-R. 

Благодаря GPS-координатам смартфонов данных людей ученые определили, сколько времени они проводили в различных точках питания: этими данными была подтверждена связь между высоким риском ожирения и чрезмерной увлеченностью смартфонами.

Ранее ученые обнаружили универсальное лекарство от депрессии, ожирения и хронической боли.

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ученые исследование смартфоны гаджеты ожирение
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