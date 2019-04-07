Ученые обнаружили универсальное лекарство от депрессии, ожирения и хронической боли

7 апреля 2019, 05:06

Исследователи уточняют, что им нужно провести гораздо больше экспериментов, прежде чем они смогут проверить препарат на людях.

Лекарство
Лекарство / dermalatlas.ru

Депрессия, ожирение и хроническая боль являются одними из самых распространенных проблем здравоохранения во всем мире. В рамках нового исследования немецкие ученые обнаружили лекарство, которое поможет справиться со всеми этими тремя заболеваниями. Об этом сообщают Рубежи Здоровья.

Кандидат наук из Технического университета Дармштадта, Германия, Феликс Хауш провел новое исследование последствий блокирования белка, который связан со всеми тремя заболеваниями.

Этот белок называется FKBP51. Хауш и его коллеги разработали соединение, которое может блокировать его активность у мышей, снимая при этом хроническую боль, улучшая настроение и уменьшая ожирение.

Автор исследования объясняет, что некоторые части человеческого тела, такие как мозг, мышцы и жировая ткань, содержат FKBP51. Белок выполняет многие функции, в том числе ограничивает поглощение сахара и заставляет нас хранить жир вместо его сжигания, что может привести к ожирению. Также данный белок участвует в процессе реагирования нашего организма на стресс.

Таким образом, FKBP51 может стать новым терапевтическим вариантом для лечения депрессии, ожирения, диабета и хронической боли. Вместе с тем, исследователи уточняют, что им нужно провести гораздо больше экспериментов, прежде чем они смогут проверить препарат на людях.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступает за введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.

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