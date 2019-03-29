Диетолог посоветовала, как улучшить память

29 марта 2019, 09:40

Работу клеток головного мозга улучшают интенсивные физические нагрузки, отметила врач.

Диетолог сообщила, что для улучшения памяти можно добавить в рацион несколько продуктов
Для улучшения памяти можно добавить в рацион несколько продуктов, сообщила диетолог / segodnya.ua

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что память улучшают продукты, которые входят в состав mind-диеты — орехи, семечки и продукты, богатые омега-3 жирами.

Для улучшения памяти нужно добавить интенсивные физические нагрузки, они улучшают работу клеток головного мозга, рассказала эксперт на чате в Главреде.

По словам собеседницы, позитивно влияют на память семена льна, подсолнечника, тыквы и любые другие.

Врач добавила, что для улучшения памяти, в частности, можно дважды в неделю есть жирную морскую рыбу или употреблять дополнительно омега-3 жирные кислоты. Также стоит есть зелень и черный виноград.

Кроме того, можно использовать дозированное голодание — оно улучшает когнитивные функции мозга.Ранее кандидат наук по физическому воспитанию и спорту Владимир Кормильцев говорил, что для повышения умственной активности человеку необходимо систематически выполнять физические упражнения.

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память Оксана Скиталинская
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