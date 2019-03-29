Диетолог посоветовала, как улучшить память

Работу клеток головного мозга улучшают интенсивные физические нагрузки, отметила врач.
Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что память улучшают продукты, которые входят в состав mind-диеты — орехи, семечки и продукты, богатые омега-3 жирами.
Для улучшения памяти нужно добавить интенсивные физические нагрузки, они улучшают работу клеток головного мозга, рассказала эксперт на чате в Главреде.
По словам собеседницы, позитивно влияют на память семена льна, подсолнечника, тыквы и любые другие.
Врач добавила, что для улучшения памяти, в частности, можно дважды в неделю есть жирную морскую рыбу или употреблять дополнительно омега-3 жирные кислоты. Также стоит есть зелень и черный виноград.
Кроме того, можно использовать дозированное голодание — оно улучшает когнитивные функции мозга.Ранее кандидат наук по физическому воспитанию и спорту Владимир Кормильцев говорил, что для повышения умственной активности человеку необходимо систематически выполнять физические упражнения.