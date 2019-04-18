"Все накроется ею": В Лондоне откроют музей, посвященный вагине

Иллюстративное фото / TheUK.one

В Лондоне в пределах легендарного торгового пространства Камден-маркет откроется временный музей вагины.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Mirror. По словам автора идеи Флоренции Шехтер, впервые она задумалась о таком, узнав об открывшемся в Исландии 2017 году музее фаллосов. Она полагает, что уже сейчас крайне необходимо разрушать табу и запустить большой общественный разговор о вагинах, женских обрезаниях, насилии над женщинами, а также рассказать о месте влагалища в науке, истории и культуре.

Читайте такжеДивный цветок: Топ-3 мешающих сексу мифов о влагалище"Это действительно важно, потому что это все еще чрезвычайно стигматизированная часть тела", — заявила Шехтер.

По ее словам, некоторым женщинам до сих пор неловко ходить на прием к врачу, чтобы проконсультироваться по поводу рака шейки матки, также во многих странах все еще не говорят о менструации, а в Непале во время критических дней женщин даже выгоняют из дома. "Мы говорим обо всем, что не принято — это наша цель", — заявила Шехтер.

Она также рассказала, что на строительство постоянного музея необходима сумма в 130 тысяч фунтов стерлингов (чуть более 4,5 млн гривен). По состоянию на сегодняшний день удалось собрать около 40 тысяч стерлингов (чуть более 1,3 млн гривен).

Напомним, ранее американская художница Дани Лесснау выпустила серию фотоснимков, сделанных из собственной вагины. Позднее в Сети появился топ-5 неожиданных фактов о влагалище.

