"Глубокое искусство": художница создала серию снимков своей вагиной. Фото

Американская художница Дани Лесснау создала серию фотографий под названием "Extimité". Лесснау установила в свое влагалище мини-фотоаппарат.

"Я хотела создать тактильное, шокирующее и телесное ощущение в картинке. Я познакомилась с серией работ Энн Хамильтон Face to Face, где она снимала объекты камерой изо рта, и благодаря ей поняла, что тоже могу соединить фотокамеру со своим телом", — отметила Лесснау/

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Художница в интервью британскому журналу Dazed объяснила, что предупреждала своих любовников о съемке. Каждый кадр Лесснау делала с большой выдержкой, поэтому кадры нечеткие и засвеченные. Она использовала самодельный миниатюрный аппарат, известный как пинхол-камера.

"Когда я увидела камеру художницы Энн Хэмилтон у нее во рту в серии "Лицом к лицу", это было как "О, так тоже можно!". Я немедлено поняла, что мне делать. Я выбрала вагину специально, потому что мне было любопытно, какдыхание будет взаимодействовать с этом областью. К тому же она очень связана с женским удовольствием. Этот проект был воплощен ради ухода от уязвимости и задействония эротических возможностей. Многие из табу моего детства были связаны с подавлением сексуальности", - отметила 31-летняя фотограф в комментарии Bust.

Лесснау начала работу над проектом, восстанавливаясь после продолжительной болезни. Она использовала фотографию как форму исцеления и способ найти контакт со своим телом.

"Между камерой и моим дыханием существует определенный контакт. Одной из вещей, которые я хотела исследовать, было дыхание: какую связь оно имеет с телом, а также с болью и удовольствием. Красота вставки камеры во влагалище была полностью подвергнута дыханию. Я смогла позволить дыханию стать моим активным элементом в этом процессе", - , отметила художница.

Также Лесснау экспериментировала с пленкой: ей пришлось фактически вслепую вставлять пленку, и результат фото мог быть непредсказуем.

"Работа с самой пленкой была новым опытом, потому что, мне нужно было ее отрезать в темноте. Я ничего не вижу. Я просто чувствую. Я не знаю, как часть пленки попадает в камеру - нет ни дна, ни вершины, ни стороны, это просто происходит. Пинхол-камеру очень легко сделать самостоятельно. У нее нет объектива, и это позволяет превратить в фотоаппарат все мое тело", — объяснила Лесснау.

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