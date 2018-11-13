"Вагины тоже впадают в депрессию": топ-5 неожиданных фактов о женском влагалище

13 ноября 2018, 16:30

Как считают медики и ученые, вокруг главного женского полового органа сложилось незаслуженно много мифов.

Вагина. Иллюстративное фото / xexe.club

Британские ученые и эксперты опубликовали топ-5 неожиданных фактов о главном женском половом органе − влагалище.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты таблоида The Sun.

Факт №1. Влагалище может увеличиваться как минимум вдвое. Такое явление медики называют "вагинальным тентингом". При нем верхние две трети влагалища расширяются, вытягивают матку вверх и создавая больше пространства в интимном месте (при условии постоянного занятия сексом).

Факт №2. С девственной плевой рождаются не 100% девочек. У некоторых отсутствует складка в слизистой оболочке влагалища.

Читайте такжеГвинет Пэлтроу делает спа-процедуры для вагиныФакт №3. Размер клитора имеет большое значение для занятий сексом. У большинства дам, которых природа наградила небольшой "кнопкой удовольствия" наблюдались проблемы с получением удовольствия от секса.

Факт №4. Вагины тоже могут впадать в "депрессию". Медики называют явление, при котором малейшее прикосновение ко влагалищу вызывает боль со жжением (причем безо всяких признаков инфекции, аллергии и травмирования), вульводинией.

Факт №5. Во влагалище нельзя уронить и потерять любые предметы. Шейка матки − отверстие в самой верхней части влагалища − настолько невелика в диаметре, что через нее пройти может только сперма.

Напомним, ранее сообщалось о том, что художница создала серию снимков своей вагиной.

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