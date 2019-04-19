Полнолуние 19 апреля: астрологи объяснили опасность этого явления

Полнолуние / ВладТайм

Полнолуние 19 апреля произойдет в 14 часов 12 минут по киевскому времени. По лунному календарю это будет 14 лунный день. По словам астрологов, это полнолуние опасно тем, что вас могут начать мучить воспоминания о неприятных событиях прошлого, вы можете стать слишком эмоциональными и чувствительными.

Как сообщает УНИАН, 19 апреля нужно постараться контролировать свои слова и эмоции, не будьте слишком вспыльчивыми. Этот день может стать как самым опасным, так и самым продуктивным днем, говорят эксперты.

Так, в полнолуние существует ряд запретов, среди которых: ссоры, дальние путешествия, эксперименты с прической, подписание важных документов, одалживание денег.

Считается, что в полнолуние нельзя планировать и проводить операции, ведь это может плохо повлиять на ваше здоровье. Астрологи говорят, что в этот день полнолуние будет по-настоящему уникальным, ведь в вашу жизнь могут прийти люди из прошлого, даже те, с кем вам когда-то связывали любовные отношения.

Поэтому звезды обещают 19 апреля яркий эмоциональный всплеск и даже сексуальные приключения. А вот чтобы избежать негативного влияния полной Луны, поможет любимое дело или просто отдых.

Астрологи советуют в этот день прогуляться в парке, заняться спортом или почитать книгу. Также этот день прекрасно подходит для налаживания романтических отношений.

По словам экспертов, 19 апреля – прекрасный день для того, чтобы воплотить в жизнь задуманное. Но есть одно "но": действуйте только в том случае, если вы все четко спланировали.

Также полнолуние является самым подходящим временем для того, чтобы избавиться от своих страхов, комплексов, предрассудков и вредных привычек.

Предстоящее в пятницу, 19 апреля, полнолуние будет поистине уникальным, заявил ранее известный астролог Влад Росс.