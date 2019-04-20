Прикольные поздравления с Вербным воскресеньем на словах и в анимированных картинках

20 апреля 2019, 10:30

Главред подобрал самые душевные поздравления с Вербным воскресеньем

  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru
  • Открытки Вербное воскресенье – картинки Fresh-Cards.ru

21 апреля православные чествуют Вход Господень в Иерусалим – Вербное воскресенье 2019.

Ранее мы уже писали о том, что можно, а что нельзя делать в Вербное воскресенье, а также когда и как святят вербу и что делать с освященной вербой.

На этот раз Главред подобрал самые душевные поздравления с Вербным воскресеньем для мамы, детей и других любимых людей, а также православные открытки и гифки. Можно использовать их дословно, а можно – как источник вдохновения, и на их основе составить на Вербное воскресенье поздравления своими словами.

Поздравление с Вербным воскресеньем в прозе короткое

3 смс - 177 символов:

Пусть чистый праздник Вербного воскресения одарит вас светом и любовью, сделает вашу семью сплоченнее, пусть радостью светятся ваши глаза, а дома царит уют, гармония и достаток.

***

3 смс - 160 символов:

В этот особенный день пусть верба подарит чистый, добрый свет и добрых улыбок! Желаю искренней веры, здоровья и долгих благополучных лет, не зная горя и печали!

***

3 смс - 163 символа:

В Вербное воскресенье я желаю всем людям здоровья, радости и душевного спокойствия. Пускай святой праздник принесет умиротворение, спокойствие, здоровье и радость.

***

Поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда царят в вашем доме!

Поздравления с Вербным воскресеньем православные

С вербным воскресеньем!

Пусть в душе веселье

Вечное царит,

А Господь хранит!

***

С Вербным Воскресеньем вас! Пусть Бог благословит!

Веточка вербы вас от болезней пусть хранит,

Пусть букет вербы от сглаза защищает,

Пусть господ Бог вам всегда и во всем помогает!

Пусть чудо веточка оберегает от обид,

Пусть близкий человек вас поймет и простит,

Пусть мир и согласие в семье главное место займут,

А на душе пусть у вас воцарится уют!

***

Вербное Воскресенье! Святой праздник Божий!

На улице денек под стать, погожий,

Зеленой стала резко вся трава,

И к празднику как раз распустилась верба!

Похлещем друг друга пушистыми букетами,

Молитву запоем славными куплетами,

Так пусть же господь Бог поможет нам,

Превратить свой дом в Божий храм!

***

Поздравляю с Вербным Воскресеньем. Всей душой желаю быть вдали от грехов и темных мыслей и всегда в себе беречь доброго, искреннего, отзывчивого, щедрого человека. Пусть будет счастье в жизни и благодать, пусть никогда не покинет тебя надежда и настоящая любовь. Храни тебя Господь.

***

Молитву прочитайте на вербочки нежный букет,

Дома поставьте, и о болезнях забудьте на несколько лет,

Появится счастливый блеск в ваших глазах,

Вы навсегда забудете, что такое страх!

Добра вам, люди! Примите поздравление,

С церковным, светлым праздником! С Вербным Воскресеньем!

И пусть букет вербы здоровья вам прибавит,

А все плохое и враждебное в никуда отправит!

Вербное воскресенье: стихи

Сегодня самый светлый праздник,

Душа от радости поет,

Ведь Вербное Воскресенье за собою,

Пасху святую ведет.

Мамочка, поздравления прими,

Пусть непременно сбудутся твои мечты,

Пускай удача не проходит мимо,

Будь всегда, мамулечка, счастливой.

***

Любимый сын, пусть это воскресение

Придет к тебе с успехом и добром,

Наполнится пусть каждое мгновение

Улыбками, весельем и теплом!

Пусть веточка вербы тебе подарит

Уют, достаток, мир в душе и лад,

Пусть беды навсегда тебя оставят,

Пусть ангелы тебя, родной, хранят!

***

Пусть веточка вербы согреет тебя

И силы придаст в непогоду,

И будет хранить от текущего дня

На долгие-долгие годы.

Тебе я желаю, сестренка моя,

Любви и огромного счастья,

Чтоб ты улыбалась, покуда Земля

Под солнышком будет вращаться!

С Вербным воскресеньем: поздравления прикольные

Синяков сейчас наставлю,

Веткой вербной отлуплю,

Это так вам пожелания

Счастья и здоровья шлю.

Пусть верба прогонит горе,

Радость к вам пускай прибьет,

Пусть в великих начинаниях

Несомненно, повезет.

***

Желаю, чтобы в воскресенье

От порки не нашел спасенья!

Да не пугайся, Бог с тобой:

Бить будут мягонькой вербой!

Примета эта — для здоровья,

Все выполняется с любовью!

Пусть станет воскресенье вербное

И радостное, и целебное!

***

Пусть вербочки, как кошки,

Мурлыкают в ладошке,

И будет настроение,

Как буйное цветение!

Желаю вам улыбки,

Пускай уйдут ошибки

И с Вербным воскресением

Придет к нам всем спасение!

***

С Вербным Воскресеньем. Желаю получить по своей чудесной попе веточками целебной вербы и сразу стать в сто крат умнее, красивее, сильнее, жизнерадостнее, увереннее и успешнее. Пусть в карманах всегда шуршат деньжата, пусть здоровье никогда не хандрит, пусть сердце полыхает ярким пламенем любви и счастья.

***

Привет! Сегодня воскресенье,

Да не простое, Вербное оно!

Желаю счастья, супер-настроенья

И будет все пусть только хорошо!

Вербное воскресенье: поздравления на украинском – привітання на Вербну неділю

Нехай верба буде цілюща,

Як оберіг за образами,

Нехай навік прибуде з нами

Ісуса жертва невмируща.

***

Вітаю тебе з Вербною Неділею. Бажаю, щоб у твоїй душі панувала гармонія, і Святі були на твоєму боці. Благодаті тобі і достатку дому!

***

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

З Вербною неділею! Нехай верба обдарує міцною вірою і щирою любов’ю. Нехай всі тривоги і негоди підуть і захлопнуть двері. Бажаю чистих і щирих стосунків з оточуючими, легкості на душі, тепла в серці, щастя в домі і краси навколо.

***

Хай Вербиця світла принесе вам щастя,

Хай вас оминають горе та нещастя!

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Це світле християнське свято ми зустрічаємо з гілочками верби в руках. Верба очищає наші помисли і дає нам здоров’я. У цей світлий день бажаю щастя, здоров’я, миру і душевної тиші. З Вербною неділею тебе!

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