Поздравления с Песахом 2019 – тексты и открытки

Главред собрал чудные поздравления с праздником.
Песах 2019 отмечается с вечера 19 апреля. И продлится он до вечера 27 апреля.
Об истории и традициях еврейской Пасхи читайте в нашем материале Песах 2019: дата, жертвоприношения и традиции.
А сейчас поговорим о том, как поздравляют с Песахом.
Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаЧаще всего иудеи поздравляют друг друга с Песахом словами Хаг самеах! – С веселым праздником! Но можно также отправить поздравление с Песахом в смс, в прозе, стихах или поздравительные открытки на Песах 2019.
Песах 2019: поздравления
Песах входит на порог
Поздравляю с этим!
Пусть не встретится тревог
Жене твоей и детям!
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3 смс - 186 символов:
Впереди неделя празднеств,
С Песахом вас поздравляю,
Мира, радости в душе
И свободы вам желаю.
Пусть семья здоровой будет,
Пусть хранит Всевышний,
Доброты желаю вам,
Уважения к ближним.
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Прославим нашего Творца
Он жизнь нам подарил!
Поздравь и сына, и отца
Гуляй, что хватит сил!
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4 смс - 247 символов:
Поздравляю с Великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлой радости и настоящего счастья! Пусть любовь окружает вас внутри и снаружи!
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Встречайте, Песах приходит
В каждый еврейский дом,
Сегодня 4 бокала
Наполни до верха вином.
Мацой угости друзей,
Что в дом на праздник придут
И вспомни, как Моисей
В пустыне прокладывал путь.
Радость, любовь и счастье
С Песахом пусть к вам придет
И к землям обетованным
Пусть каждый свой путь найдет!
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4 смс - 217 символов:
Пусть славный праздник Песах пробудит чувство свободы и пошлет благодать в твою жизнь. Поздравляю и от души желаю мира и счастья, любви и достатка, гармонии и радости, ощущения легкости и восприятия всего прекрасного.