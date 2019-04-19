Поздравления с Песахом 2019 – тексты и открытки

19 апреля 2019, 05:41

Главред собрал чудные поздравления с праздником.

  • Песах – поздравительные открытки Фото из открытых источников
  • Песах – поздравительные открытки Фото из открытых источников
  • Песах – поздравительные открытки Фото из открытых источников
  • Песах – поздравительные открытки Фото из открытых источников
  • Песах – поздравительные открытки Фото из открытых источников
  • Песах – поздравительные открытки Фото из открытых источников
  • Песах – поздравительные открытки Фото из открытых источников
  • Песах – поздравительные открытки Фото из открытых источников
  • Песах – поздравительные открытки Фото из открытых источников

Песах 2019 отмечается с вечера 19 апреля. И продлится он до вечера 27 апреля.

Об истории и традициях еврейской Пасхи читайте в нашем материале Песах 2019: дата, жертвоприношения и традиции.

А сейчас поговорим о том, как поздравляют с Песахом.

Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаЧаще всего иудеи поздравляют друг друга с Песахом словами Хаг самеах! – С веселым праздником! Но можно также отправить поздравление с Песахом в смс, в прозе, стихах или поздравительные открытки на Песах 2019.

Песах 2019: поздравления

Песах входит на порог

Поздравляю с этим!

Пусть не встретится тревог

Жене твоей и детям!

***

3 смс - 186 символов:

Впереди неделя празднеств,

С Песахом вас поздравляю,

Мира, радости в душе

И свободы вам желаю.

Пусть семья здоровой будет,

Пусть хранит Всевышний,

Доброты желаю вам,

Уважения к ближним.

***

Прославим нашего Творца

Он жизнь нам подарил!

Поздравь и сына, и отца

Гуляй, что хватит сил!

***

4 смс - 247 символов:

Поздравляю с Великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлой радости и настоящего счастья! Пусть любовь окружает вас внутри и снаружи!

***

Встречайте, Песах приходит

В каждый еврейский дом,

Сегодня 4 бокала

Наполни до верха вином.

Мацой угости друзей,

Что в дом на праздник придут

И вспомни, как Моисей

В пустыне прокладывал путь.

Радость, любовь и счастье

С Песахом пусть к вам придет

И к землям обетованным

Пусть каждый свой путь найдет!

***

4 смс - 217 символов:

Пусть славный праздник Песах пробудит чувство свободы и пошлет благодать в твою жизнь. Поздравляю и от души желаю мира и счастья, любви и достатка, гармонии и радости, ощущения легкости и восприятия всего прекрасного.

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праздник Песах поздравления открытки
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