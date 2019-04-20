Названа главная причина старения

Старение / Replyua.net

Количество мутаций в соматических клетках растет с возрастом, это может оказаться ключевым фактором старения. К такому выводу пришли ученые Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в США.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, биологи исследовали геном В-лимфоцитов людей в возрасте до 100 лет. Они выяснили, что среднее число мутаций у новорожденных достигает 463,4. К возрасту 27-30 лет показатель возрастает до 1181,9 мутаций, к 52-75 годам — до 2101,7 мутаций. У долгожителей старше 97 лет наблюдается до 3127 мутаций.

Большинство изменений ДНК оказались уникальными для конкретной клетки. Мутации появлялись случайно по всему геному, но в некоторых участках их вероятность была выше, чем в других. Некоторые нуклеотидные замены в геноме имели природу, сходную с возникающими в раковых опухолях изменениями.

Ученые также отметили, что с возрастом увеличивается количество мутаций в областях хромосом, которые имеют регуляторные последовательности, и в регулирующих активность генов участках ДНК.

Ранее сообщалось, что американские ученые разработали метод оценки продолжительности жизни человека по генетическим вариациям.