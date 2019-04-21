"Патрон проигрывает": Геращенко рассмешила Сеть, когда спешила стать на колени на Олимпийском

Ирина Геращенко несколько странно повела себя на сцене / УНИАН

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время дебатов между кандидатами в президенты на Олимпийском после призыва Владимира Зеленского попросить прощения у всех, кто потерял близких на войне, так резко бросилась становиться на колени, что невольно рассмешила пользователей украинского сегмента соцсети.

"Выяснилось, что в ходе мероприятия какая-то странная женщина почувствовала, что ее патрон проигрывает дебаты, она из-за этого в отчаянии хотела прыгнуть со сцены, подбежав к краю, но ее вовремя остановили…" – шутит над видео в Facebook блогер Сергей Наумович.

В ролике видно, как Геращенко после призыв Зеленского спешит на край сцены, падает на колени, но не удерживается и опускается еще и на руки. После этого с ней подходит женщина, помогает подняться и отводит туда, где она изначально стояла.

Пользователи сети с юмором отреагировали на поведение вице-спикера.

"Со стороны можно подумать, что это сектанты!", "А может она рыгала?", "Думала, она лбом долбанется об пол, с разбега", "И кто тут клоуны?", "Клоунесса", "Ну слава Богу обошлось! А то я уж подумал, что там на видео какой-нибудь чиновник высокого ранга себя неадекватно ведет...", "Батя, я стараюсь", - отреагировала интернет-публика.

Выяснилось, что в ходе мероприятия какая-то странная женщина почувствовала, что ее патрон проигрывает дебаты, она из-за этого в отчаянии хотела прыгнуть со сцены, подбежав к краю, но ее вовремя остановили... Опубликовано Sergey Naumovich Суббота, 20 апреля 2019 г.

Напомним шестилетний Тимофей Миглеев поделился воспоминаниями о том дне, когда ему удалось сфотографироваться с президентом Петром Порошенко благодаря Ирине Геращенко.