Обувь на платформе весьма небезопасна / Фото: AFLO / Globallookpress.com

Американские ортопеды назвали вернувшиеся в моду из 1990-х сандалии на высокой подошве очень опасными для здоровья.

Как сообщает New York Post, нью-йоркский ортопед Хиллари Бреннер выяснила, что жесткие подошвы таких сандалий нарушают походку и устойчивость при ходьбе, зачастую приводя к растяжению лодыжек.

Эксперт предупреждает, что могут возникнуть и более тяжелые последствия: из-за неправильного положения тела при ношении этой обуви в спине возникает перенапряжение. Она подчеркнула отличие высокой подошвы от традиционных кроссовок с гибкой подошвой: обувь на платформе не позволяет равномерно переносить вес с пятки на подушечку стопы. Для проверки качества достаточно прямо в магазине согнуть подошву руками.

"Держитесь от них подальше. Девять из десяти пациентов, которые носят сандалии на платформе, приходят ко мне с растяжением", — предостерегла врач.

Напомним, народный депутат от БПП и жена генпрокурора Ирина Луценко пришла в парламент на голосование за закон о разрыве дружбы с Россией в ботильонах бренда Sebastian, которые сейчас продаются со скидкой за 24 200 гривен.