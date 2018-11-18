Стало известно, сколько часов подряд можно носить обувь на высоком каблуке

Обувь на высоком каблуке можно носить не более четырех часов подряд, сообщил врач / Reuters

Врач-хирург, флеболог (медик, который занимается лечением болезней вен) Алексей Скрынник сообщил, что обувь на высоком каблуке можно носить не более четырех часов подряд.

Постоянное ношение каблуков увеличивает риск развития варикоза до 30%, рассказал эксперт "Обозревателю".

По его словам, обувь должна быть комфортной, лучше всего ортопедической — небольшой каблучок и жесткая подошва.

"… Не более четырех часов в день можно носить обувь на высоком каблуке. Высота каблука — не более 8-10 см", — отметил врач.

Скрынник добавил, что каблуки высотой более 10 см "влияют не только на вены и усталость ног, но и на поясничный отдел позвоночника". "Также люди сталкиваются с деформацией кости на ноге в области первого пальца…, — заявил эксперт. Ранее диетолог Галина Незговорова сообщила, что в случае отсутствия хронических заболеваний без вреда для здоровья человек может выпить вина с расчетом примерно два грамма на килограмм своего нормального веса.