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11 мая 2019, 17:28

Подушка должна быть удобной, качественной и простой в уходе.

Для здорового сна нужна хорошая подушка
Для здорового сна нужна хорошая подушка / Пресс-служба

Для комфортного отдыха и здорового сна необходима хорошая подушка. Как правильно ее выбрать, на что следует обратить внимание, и какие нюансы учесть?

Специализированный интернет-магазин Подушка.ua https://podushka.com.ua/ поможет разобраться в данном вопросе.

Главная задача подушки — во время отдыха поддерживать в оптимальном положении голову и верхний отдел позвоночника, расслаблять мышцы шеи и спины, способствовать правильному кровообращению. Подушка должна быть удобной, качественной, простой в уходе.

Один из критериев при ее выборе, на который следует обращать внимание, это размер. Следите за тем, чтобы длина изделия не превышала ширину матраса. У современных моделей длина может составлять 40-80 см, ширина: 30-50 см. Самый распространенный размер — 50х70 см, для него легче всего подобрать постельное белье.

Обратите внимание на жесткость и высоту подушки, они зависят от вашей привычной позы во сне. Если предпочитаете спать на боку — берите жесткую и высокую (10-14 см). Для сна на спине удобна модель средней жесткости и высоты (8–10 см) или со специальным углублением для головы. Тем, кто любит спать на животе, подойдут более мягкие и низкие подушки (6-8 см). При любой жесткости подушка должна быть упругой и после нажатия восстанавливать свою форму. Кроме того, высота изделия должна соответствовать ширине плечей (чем они шире, тем подушка выше).

Подушка и матрас должны составить идеальный тандем. Если он мягкий, тогда подушку подбирайте пониже, если жесткий — повыше. 

В зависимости от формы подушки делятся на три группы: классические (прямоугольные и квадратные), ортопедические (в виде валиков разной высоты или подушек с выемками для головы) и модельные (декоративные).

Для сна желательно иметь пару подушек разной высоты (или одну жестче, вторую — помягче), а также одну ортопедическую — но ее не рекомендуется использовать постоянно, лишь в случае перенапряжения, боли в шее и спине.

Самая важная часть подушки — это ее наполнитель, он бывает натуральным и синтетическим (встречаются и комбинированные). К натуральным относятся: пух, перо, шерсть, лен, шелк, гречневая шелуха, бамбуковое волокно и др.

Синтетические: силикон, синтепон, комфорель, холлофайбер. У каждого из них свои плюсы и минусы. Ткань чехла должна быть натуральной, легкой и воздухопроницаемой. Швы прочными, с мелкими стежками.

Сегодня существуют подушки с эффектом памяти, антиаллергенные, антистрессовые, массажные, охлаждающие, согревающие и др. https://podushka.com.ua/ru/catalogue/2.html Постоянно появляются новые технологии и материалы.

Универсального правила, как выбрать идеальную подушку для сна, не существует. Ее следует подбирать, руководствуясь индивидуальными особенностями и личными предпочтениями. 

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