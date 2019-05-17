Что мешает похудению: врач назвал причину

Похудение / Единственная

Не всегда можно похудеть, только начав заниматься спортом, и меньше есть. Любой врач подтвердит, что есть состояния, при которых снижать вес стандартными методами просто невозможно.

Известный специалист по правильному питанию из Пуэрто-Рико, доктор Фрэнк Суарес, рассказал, почему не получится похудеть и как это исправить, пишет metronews.

Тут главная и частая причина является сразу провокатором ожирения и фактором, не дающим сжечь жир одновременно. Это инсулинорезистентность. То есть, диабетическое состояние, которое может проходить скрыто.

Похудеть при резистентности клеток к инсулину почти что нельзя, отметил Суарес. Чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, нужно, посетив врача, сделать тест на содержание инсулина в крови. Если он повышен, то дело плохо.

Читайте такжеВладимир Гройсман похудел: политик раскрыл секрет

Суарес объяснил, что при нечувствительности к инсулину клетки не могут переработать калории, и они оседают в виде жира. Чтобы этого не происходило, нужно перейти на низкоуглеводную диету. Только так можно будет регулировать эти процессы, и похудеть. Однако делать это нужно строго по рекомендации лечащего врача, исходя из результатов обследований.

Напомним, ранее диетолог сообщила, что ряд привычек мешают худеть, в частности, нельзя заставлять себя есть, исключать из рациона группы продуктов и отрабатывать съеденное на тренировках.

Также ранее диетолог сообщила, что при похудении самой большой проблемой является еда — занятия спортом не помогут активно сбросить вес, пока человек потребляет огромное количество пищи.