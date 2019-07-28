Кабачки на зиму по-корейски, с кетчупом и классические: элементарные бомбезные рецепты

28 июля 2019, 07:20

Консервированные кабачки недолго готовятся, а пригодиться могут во время любого застолья.

Кабачки на зиму по-корейски можно хранить при комнатной температуре
Кабачки на зиму по-корейски можно хранить при комнатной температуре / Скриншот видео с youtube.com

Кабачки на зиму можно приготовить разными способами — по-корейски, с различными кетчупами или просто замариновать классическим способом.

Сделать заготовку на зиму несложно и недолго, однако нужно знать несколько тонкостей и соблюдать пропорции.

Потраченное время и небольшие средства окупятся — консервация является хорошей закуской, ее можно подавать к разным основным блюдам.

Главред решил узнать, как приготовить разными способами кабачки на зиму — пальчики оближешь, и собрал элементарные бомбезные рецепты.

Консервированные кабачки на зиму, рецепты

Рецепт №1 — маринованные кабачки по-корейски на зиму

Ингредиенты на 2 банки по 0,75 л и одну — 0,5 л:

  • Кабачки — 1,5 кг, можно использовать цукини, овощи должны быть маленькими, молодыми и с тонкой кожицей;
  • Морковь — 2 штуки;
  • Чеснок — 5-6 зубчиков;
  • Соль — 1 столовая ложка;
  • Красный острый перец — 1 штука;
  • Сахар — около 4 чайных ложек;
  • Соевый соус — около 3 столовых ложек;
  • Кунжутное масло — 1,5 чайной ложки;
  • Растительное масло — 4 чайные ложки;
  • Яблочный уксус 5-6% — 3 столовые ложки;
  • Семена кориандра;
  • Перец черный горошком.

Как приготовить кабачки на зиму по-корейски

Отрежьте кончики кабачков, а потом разрежьте овощи пополам. Удалите из кабачков семечки, разрежьте овощи поперек на три части, а после этого порежьте их вдоль нетонкими полосками. Порезанные кабачки отправьте в большую емкость.

Потрите морковь на терке для приготовления салата морковь по-корейски и переложите в емкость с кабачками. Посолите овощи, все перемешайте и оставьте на 2-3 часа.

Порежьте чеснок и красный острый перец, отправьте ингредиенты в емкость с овощами и все перемешайте. Переложите кабачки по-корейски в чистые банки (стоит вымыть с пищевой содой). Оставшийся в емкости сок разлейте по банкам.

В каждую банку положите сахар — в банки по 0,75 л — по чайной ложке с горкой, а в банку объемом 0,5 л — неполную чайную ложку. После этого влейте в банки объемом 0,75 л по столовой ложке соевого соуса, а в банку объемом 0,5 л — неполную столовую ложку.

Читайте такжеФаршированные кабачки: вкусные и простые рецептыПотом в каждую банку влейте 0,5 чайной ложки кунжутного масла. В большие банки добавьте 1,5 чайной ложки растительного масла, а в полулитровую — 1 чайную ложку.

Также в каждую банку влейте столовую ложку уксуса, в банку объемом 0,5 литра можно добавить меньше. В каждую банку всыпьте немного семян кориандра и несколько штук перца черного горошком.

Потом неплотно закрутите кабачки на зиму по-корейски крышками и отправьте банки стерилизоваться. Застелите дно кастрюли салфеткой или полотенцем, поставьте банки и наберите воду — приблизительно треть банки не должна быть в жидкости. Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки на умеренном огне на протяжении 20 минут.

После стерилизации плотно закрутите банки. Закрученные банки сразу переверните и укутайте до полного остывания. Приготовленные таким способом овощи можно хранить даже при комнатной температуре.

Маринованные кабачки по-корейски на зиму — фото этапов приготовления

  • Кабачки на зиму по-корейски можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки по-корейски на зиму можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму по-корейски можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки по-корейски на зиму можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму по-корейски можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки по-корейски на зиму можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму по-корейски можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки по-корейски на зиму можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму по-корейски можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки по-корейски на зиму можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму по-корейски можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки по-корейски на зиму можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму по-корейски можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки по-корейски на зиму можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму по-корейски можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки по-корейски на зиму можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму по-корейски можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки по-корейски на зиму можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com

Консервированные кабачки, рецепт №2 — овощи с кетчупом чили

Ингредиенты на 4 банки по 0,5 литра:

  • 1,5 кг кабачков;
  • 8 зубчиков чеснока;
  • 10 штук перца черного горошком;
  • 250 мл соуса чили;
  • 500 мл воды;
  • 4 столовые ложки сахара;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 120 мл уксуса 9%.

Как приготовить кабачки с кетчупом чили на зиму

Простерилизуйте банки — можно отправить их в духовку и продержать там 10-12 минут при температуре 150 градусов. Крышки обязательно прокипятите.

Потом приготовьте маринад. Влейте воду в небольшую кастрюлю, высыпьте соль, сахар, перец черный горошком и добавьте кетчуп чили (например, можно взять Торчин) и все тщательно перемешайте. Поставьте маринад на плиту и доведите до кипения. Снимите маринад с плиты, добавьте уксус и все перемешайте. Поставьте маринад на плиту и дайте ему прокипеть 1 минуту.

Разрежьте кабачки пополам, после этого разрежьте овощи еще раз пополам и порежьте вдоль на три части простым или фигурным ножом. Уложите овощи в банки, положите в каждую банку по 2 зубчика чеснока, залейте все до самого верха горячим маринадом и прикройте крышками.

Возьмите кастрюлю, положите на ее дно полотенце, поставьте кабачки с кетчупом чили Торчин и залейте теплой водой до "плечиков" банок. Доведите воду до кипения и кипятите банки на протяжении 10-12 минут.

Достаньте банки из кастрюли, закройте крышками, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания. Приготовленные таким образом овощи можно хранить при комнатной температуре.

Консервированные кабачки с кетчупом чили на зиму — фото этапов приготовления

  • Кабачки с кетчупом чили можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом чили можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом чили можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом чили можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом чили можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом чили можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом чили можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом чили можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки с кетчупом чили можно хранить при комнатной температуре Скриншот видео с youtube.com

Консервированные кабачки, рецепт №3 — Классические маринованные овощи

Ингредиенты на 3 банки объемом 1 литр:

  • Около 1,7 кг молодых кабачков небольшого размера;
  • 6 зубчиков чеснока;
  • 9 веточек укропа;
  • 6 листов вишни;
  • 1 большой лист хрена;
  • 3 веточки петрушки;
  • 6 листов лаврового листа;
  • 15 штук перца черного горошком;
  • 6 штук перца душистого горошком;
  • Около 3 литров воды;
  • 3 столовые ложки сахара с горкой;
  • 3 столовые ложки соли без горки;
  • 3 столовые ложки 9 % уксуса.

Как сделать кабачки маринованные на зиму

Простерилизуйте банки и крышки. Поставьте около 1,5 литра воды на плиту и доведите до кипения.

Положите в каждую банку по 2 листа вишни, по 3 небольшие веточки укропа и по 1 веточке петрушки. Разделите лист хрена на три части и тоже отправьте в банки. В каждую банку положите по 2 зубчика чеснока — очищенных и разрезанных пополам.

Также положите в банки по 2 лавровых листа, по 2 горошины душистого перца и по 5 горошин черного перца.

Подготовьте кабачки — промойте, обрежьте кончики, порежьте овощи кружочками толщиной около 1 см и уложите в банки. Залейте овощи крутым кипятком, прикройте банки крышками, оставьте на 10 минут, а потом слейте воду.

Читайте такжеБлюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецептыСнова доведите до кипения около 1,5 литра воды и залейте им овощи. Прикройте банки крышками и оставьте на 7-10 минут. Потом слейте воду в кастрюлю и снова доведите до кипения.

Положите в каждую банку 1 столовую ложку сахара с горкой, 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку уксуса. Залейте банки кипятком и закатайте крышками. Маринованные кабачки на зиму встряхните, чтобы растворились сахар и соль, после этого переверните банки вверх дном и укутайте полотенцем и одеялом до полного остывания.

Овощи, приготовленные по такому рецепту, получаются хрустящими, их можно использовать в качестве закуски. Такую консервацию можно хранить не только в холодильнике или в погребе, но в кладовке — при комнатной температуре.

Кабачки маринованные на зиму — фото этапов приготовления

  • Маринованные кабачки на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки маринованные на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки маринованные на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки маринованные на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки маринованные на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки маринованные на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки маринованные на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки маринованные на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки маринованные на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Маринованные кабачки на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки маринованные на зиму не обязательно хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com

Консервированные кабачки, рецепт №4 — овощи без стерилизации

Ингредиенты на 1 литровую банку:

  • Около 0,5 кг молодых и небольших кабачков, можно взять разного цвета;
  • 1 морковь;
  • 1 болгарский перец;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • 1 лавровый лист;
  • 5-6 штук перца черного горошком;
  • 1-2 штуки душистого перца;
  • Половина стручка острого перца;
  • 1 корень хрена;
  • 1 лист хрена;
  • 1 стебель укропа;
  • 1-2 гвоздики;
  • Около 1 л воды;
  • 50 г соли;
  • 50 г сахара;
  • 2 столовые ложки уксуса 9%.

Как сделать кабачки на зиму без стерилизации на литровую банку

В тщательно помытую банку положите перец горошком, душистый перец, лавровый лист, гвоздику, очищенный и порезанный чеснок, нарезанный небольшими кусочками корень хрена. Порежьте кабачки нетонкими ломтиками или кружочками. Нарежьте очищенные морковь и перец полосками. Уложите овощи в банки.

Порежьте острый перец полосками и положите в банку. Также положите в банку небольшой, скрученный трубочкой, лист хрена. После этого положите в банку укроп. Доведите воду до кипения, залейте овощи кипятком до верха, прикройте банку крышкой и оставьте приблизительно на 15 минут.

Слейте воду в кастрюлю, доведите ее до кипения, залейте кабачки и снова оставьте на 15 минут. Приготовьте маринад — влейте в кастрюлю уксус, всыпьте соль, сахар и слейте воду с банки. Прокипятите маринад на протяжении около 5 минут, залейте им овощи и закройте банки крышками.

Переверните консервированные кабачки вверх дном, укутайте и подождите, пока овощи полностью остынут. Считается, что в овощах, приготовленных без стерилизации, остается больше полезных веществ. Приготовленные таким способом овощи лучше хранить в прохладном месте, например, в погребе.

Консервированные кабачки на зиму без стерилизации — фото этапов приготовления

  • Кабачки на зиму без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Консервированные кабачки без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Консервированные кабачки без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Консервированные кабачки без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Консервированные кабачки без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Консервированные кабачки без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Консервированные кабачки без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Консервированные кабачки без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Кабачки на зиму без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
  • Консервированные кабачки без стерилизации лучше хранить в прохладном месте Скриншот видео с youtube.com
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
консервация рецепты кабачки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:20
Кабачки на зиму по-корейски, с кетчупом и классические: элементарные бомбезные рецепты
06:50
Нужно возвратить и отомстить: удравший "младший брат" Киев сводит Кремль с ума мнение
06:44
Прикольные и вдохновляющие поздравления с Днем пиарщика 2019 – открытки и тексты Фото
06:33
В моде "самая сексуальная сумка из 90-х": какую выбрать, с чем сочетать Фото
06:18
Два человека погибли: на ЧМ в Кванджу на спортсменов обрушился балкон
06:12
Контрольный в голову и сердце: мощная магнитная буря конца июля принесет проблемы с сосудами Видео
06:09
Гамбоа во втором раунде вырубил Мартинеса Видео
05:57
С Днем Владимира 2019 – мужественные и стильные поздравления и открытки Фото
05:41
День торговли 2019: смешные поздравления и задорные открытки Фото
05:39
Нибиру низвергла в Чёрное море червя-людоеда - уфологи
05:17
Дочь Потапа топлес показала себя в зеркале
05:04
Уволить Андрея Богдана: вторая петиция набрала более 25 тысяч голосов Видео
04:32
Долгая ночь: в первой серии спин-оффа Игры престолов появились Старки
04:08
Врачи назвали 5 простых действий, которые помогут продлить жизнь
03:42
Операция отменяется: Алибасов улетел в Баку на фестиваль Жара 2019
03:30
"Прямое нарушение закона": эксперт рассказала, сколько украинцы переплачивают за газ Видео
03:11
В Киеве пьяный прокурор-лихач скрылся от патрульных в кустах Видео
02:56
Ожирение, диабет, сердечные заболевания: ученые предупредили о последствиях увлечения смартфоном
02:50
Ученые пояснили, как деревья лечат от стресса Видео
02:35
Группа Грибы в новом клипе разрушает квартиру вместо ремонта Видео
02:29
Крупный астероид опасно пролетел вблизи от Земли
02:11
Дело экс-начальника одесской полиции Головина: суд принял решение о мере пресечения Видео
01:51
Но сначала прощальный тур: Макс Барских прекращает музыкальную карьеру Видео
01:30
Новый обвал: эксперт предупредил о рекордном падении биткоина Видео
01:12
Олимпик подписал шесть известных футболистов: кто они, где играли
00:47
Волкер рассказал о подготовке визита Зеленского в США Видео
00:32
С великим Днем крещения Руси 2019 – тексты и открытки Фото Видео
00:14
В Харькове патрульные наехали на женщину с ребенком на пешеходном переходе
00:05
Федерация бокса России нашла много нарушений организаторов боя Дадашева
27 июля, суббота
23:55
Голая и в чемодане: в России нашли мертвой известную блогершу
23:31
В полиции озвучили загадочные подробности убийства на округе Пашинского Фото
23:03
Более 1000 задержанных: фото и видео жестокого разгона протестов в Москве Фото Видео
22:40
Шикарная модель Коко Роша выбрала аксессуар украинского бренда: фотофакт
22:12
"В этом спасение": боксер Усик прошелся с Крестным ходом УПЦ МП Видео
21:43
"Путин - ху*ло!": в Москве на митинге оппозиционеры исполнили хит Видео
20:58
Тело оппонента Пашинского обнаружили со следами пыток – СМИ
20:33
Разведка США узнала о новом ядерном оружии в КНДР
20:27
Крупное надувательство в Киеве: 28 туристов развели на четыре "лимона"
20:22
В матче УПЛ впервые в истории будет работать VAR
19:55
Филарет не явился без уважительной причины: Епифаний провел Священный Синод ПЦУ
19:52
"Он еще жив?": Савик Шустер договорился с Ахметовым и возвращается на украинское ТВ
19:25
"Собака сутулая врет": Пашинский высказался об убийстве своего оппонента на выборах
18:59
Эксперт пояснил причины симпатии руководства НАТО к Зеленскому
18:57
Линси Лохан без трусов бесстыдно показала грудь
18:33
Скандал с главой полиции Днепропетровщины: Аваков и Труба отреагировали на требование Зеленского Видео
18:31
Рассказ служанки 4 сезон: дата выхода, сюжет и актеры
18:28
В Москве жестко "душат" митинг: силовики спаковали 600 человек - видео Видео
17:48
Найден мертвым оппонент Пашинского на выборах в Раду – юрист
17:36
Море крови: Анита Цой показала свою травму с фестиваля Жара 2019 Видео
17:18
"Полиция таких тварей отпускает": в Киеве орудует дерзкий вор, под прицелом пенсионеры - видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять