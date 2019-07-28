Кабачки на зиму по-корейски, с кетчупом и классические: элементарные бомбезные рецепты

Кабачки на зиму по-корейски можно хранить при комнатной температуре / Скриншот видео с youtube.com

Кабачки на зиму можно приготовить разными способами — по-корейски, с различными кетчупами или просто замариновать классическим способом.

Сделать заготовку на зиму несложно и недолго, однако нужно знать несколько тонкостей и соблюдать пропорции.

Потраченное время и небольшие средства окупятся — консервация является хорошей закуской, ее можно подавать к разным основным блюдам.

Главред решил узнать, как приготовить разными способами кабачки на зиму — пальчики оближешь, и собрал элементарные бомбезные рецепты.

Консервированные кабачки на зиму, рецепты

Рецепт №1 — маринованные кабачки по-корейски на зиму

Ингредиенты на 2 банки по 0,75 л и одну — 0,5 л:

Кабачки — 1,5 кг, можно использовать цукини, овощи должны быть маленькими, молодыми и с тонкой кожицей;

Морковь — 2 штуки;

Чеснок — 5-6 зубчиков;

Соль — 1 столовая ложка;

Красный острый перец — 1 штука;

Сахар — около 4 чайных ложек;

Соевый соус — около 3 столовых ложек;

Кунжутное масло — 1,5 чайной ложки;

Растительное масло — 4 чайные ложки;

Яблочный уксус 5-6% — 3 столовые ложки;

Семена кориандра;

Перец черный горошком.

Как приготовить кабачки на зиму по-корейски

Отрежьте кончики кабачков, а потом разрежьте овощи пополам. Удалите из кабачков семечки, разрежьте овощи поперек на три части, а после этого порежьте их вдоль нетонкими полосками. Порезанные кабачки отправьте в большую емкость.

Потрите морковь на терке для приготовления салата морковь по-корейски и переложите в емкость с кабачками. Посолите овощи, все перемешайте и оставьте на 2-3 часа.

Порежьте чеснок и красный острый перец, отправьте ингредиенты в емкость с овощами и все перемешайте. Переложите кабачки по-корейски в чистые банки (стоит вымыть с пищевой содой). Оставшийся в емкости сок разлейте по банкам.

В каждую банку положите сахар — в банки по 0,75 л — по чайной ложке с горкой, а в банку объемом 0,5 л — неполную чайную ложку. После этого влейте в банки объемом 0,75 л по столовой ложке соевого соуса, а в банку объемом 0,5 л — неполную столовую ложку.

Читайте такжеФаршированные кабачки: вкусные и простые рецептыПотом в каждую банку влейте 0,5 чайной ложки кунжутного масла. В большие банки добавьте 1,5 чайной ложки растительного масла, а в полулитровую — 1 чайную ложку.

Также в каждую банку влейте столовую ложку уксуса, в банку объемом 0,5 литра можно добавить меньше. В каждую банку всыпьте немного семян кориандра и несколько штук перца черного горошком.

Потом неплотно закрутите кабачки на зиму по-корейски крышками и отправьте банки стерилизоваться. Застелите дно кастрюли салфеткой или полотенцем, поставьте банки и наберите воду — приблизительно треть банки не должна быть в жидкости. Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки на умеренном огне на протяжении 20 минут.

После стерилизации плотно закрутите банки. Закрученные банки сразу переверните и укутайте до полного остывания. Приготовленные таким способом овощи можно хранить даже при комнатной температуре.

Маринованные кабачки по-корейски на зиму — фото этапов приготовления

Консервированные кабачки, рецепт №2 — овощи с кетчупом чили

Ингредиенты на 4 банки по 0,5 литра:

1,5 кг кабачков;

8 зубчиков чеснока;

10 штук перца черного горошком;

250 мл соуса чили;

500 мл воды;

4 столовые ложки сахара;

1 столовая ложка соли;

120 мл уксуса 9%.

Как приготовить кабачки с кетчупом чили на зиму

Простерилизуйте банки — можно отправить их в духовку и продержать там 10-12 минут при температуре 150 градусов. Крышки обязательно прокипятите.

Потом приготовьте маринад. Влейте воду в небольшую кастрюлю, высыпьте соль, сахар, перец черный горошком и добавьте кетчуп чили (например, можно взять Торчин) и все тщательно перемешайте. Поставьте маринад на плиту и доведите до кипения. Снимите маринад с плиты, добавьте уксус и все перемешайте. Поставьте маринад на плиту и дайте ему прокипеть 1 минуту.

Разрежьте кабачки пополам, после этого разрежьте овощи еще раз пополам и порежьте вдоль на три части простым или фигурным ножом. Уложите овощи в банки, положите в каждую банку по 2 зубчика чеснока, залейте все до самого верха горячим маринадом и прикройте крышками.

Возьмите кастрюлю, положите на ее дно полотенце, поставьте кабачки с кетчупом чили Торчин и залейте теплой водой до "плечиков" банок. Доведите воду до кипения и кипятите банки на протяжении 10-12 минут.

Достаньте банки из кастрюли, закройте крышками, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания. Приготовленные таким образом овощи можно хранить при комнатной температуре.

Консервированные кабачки с кетчупом чили на зиму — фото этапов приготовления

Консервированные кабачки, рецепт №3 — Классические маринованные овощи

Ингредиенты на 3 банки объемом 1 литр:

Около 1,7 кг молодых кабачков небольшого размера;

6 зубчиков чеснока;

9 веточек укропа;

6 листов вишни;

1 большой лист хрена;

3 веточки петрушки;

6 листов лаврового листа;

15 штук перца черного горошком;

6 штук перца душистого горошком;

Около 3 литров воды;

3 столовые ложки сахара с горкой;

3 столовые ложки соли без горки;

3 столовые ложки 9 % уксуса.

Как сделать кабачки маринованные на зиму

Простерилизуйте банки и крышки. Поставьте около 1,5 литра воды на плиту и доведите до кипения.

Положите в каждую банку по 2 листа вишни, по 3 небольшие веточки укропа и по 1 веточке петрушки. Разделите лист хрена на три части и тоже отправьте в банки. В каждую банку положите по 2 зубчика чеснока — очищенных и разрезанных пополам.

Также положите в банки по 2 лавровых листа, по 2 горошины душистого перца и по 5 горошин черного перца.

Подготовьте кабачки — промойте, обрежьте кончики, порежьте овощи кружочками толщиной около 1 см и уложите в банки. Залейте овощи крутым кипятком, прикройте банки крышками, оставьте на 10 минут, а потом слейте воду.

Читайте такжеБлюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецептыСнова доведите до кипения около 1,5 литра воды и залейте им овощи. Прикройте банки крышками и оставьте на 7-10 минут. Потом слейте воду в кастрюлю и снова доведите до кипения.

Положите в каждую банку 1 столовую ложку сахара с горкой, 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку уксуса. Залейте банки кипятком и закатайте крышками. Маринованные кабачки на зиму встряхните, чтобы растворились сахар и соль, после этого переверните банки вверх дном и укутайте полотенцем и одеялом до полного остывания.

Овощи, приготовленные по такому рецепту, получаются хрустящими, их можно использовать в качестве закуски. Такую консервацию можно хранить не только в холодильнике или в погребе, но в кладовке — при комнатной температуре.

Кабачки маринованные на зиму — фото этапов приготовления

Консервированные кабачки, рецепт №4 — овощи без стерилизации

Ингредиенты на 1 литровую банку:

Около 0,5 кг молодых и небольших кабачков, можно взять разного цвета;

1 морковь;

1 болгарский перец;

1-2 зубчика чеснока;

1 лавровый лист;

5-6 штук перца черного горошком;

1-2 штуки душистого перца;

Половина стручка острого перца;

1 корень хрена;

1 лист хрена;

1 стебель укропа;

1-2 гвоздики;

Около 1 л воды;

50 г соли;

50 г сахара;

2 столовые ложки уксуса 9%.

Как сделать кабачки на зиму без стерилизации на литровую банку

В тщательно помытую банку положите перец горошком, душистый перец, лавровый лист, гвоздику, очищенный и порезанный чеснок, нарезанный небольшими кусочками корень хрена. Порежьте кабачки нетонкими ломтиками или кружочками. Нарежьте очищенные морковь и перец полосками. Уложите овощи в банки.

Порежьте острый перец полосками и положите в банку. Также положите в банку небольшой, скрученный трубочкой, лист хрена. После этого положите в банку укроп. Доведите воду до кипения, залейте овощи кипятком до верха, прикройте банку крышкой и оставьте приблизительно на 15 минут.

Слейте воду в кастрюлю, доведите ее до кипения, залейте кабачки и снова оставьте на 15 минут. Приготовьте маринад — влейте в кастрюлю уксус, всыпьте соль, сахар и слейте воду с банки. Прокипятите маринад на протяжении около 5 минут, залейте им овощи и закройте банки крышками.

Переверните консервированные кабачки вверх дном, укутайте и подождите, пока овощи полностью остынут. Считается, что в овощах, приготовленных без стерилизации, остается больше полезных веществ. Приготовленные таким способом овощи лучше хранить в прохладном месте, например, в погребе.

Консервированные кабачки на зиму без стерилизации — фото этапов приготовления