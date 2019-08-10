Кетчуп быстрого приготовления: вкуснейший рецепт

Кетчуп быстрого приготовления можно заготовить на зиму / Скриншот

Из помидоров можно сделать кетчуп быстрого приготовления - для этого не понадобится много ингредиентов, умений и времени.

Соус из помидор подходит к разным блюдам - с ним можно подавать мясо, рыбу, овощи, например картофель фри.

Также кетчуп можно добавлять в разные блюда при их приготовлении и в консервацию.

Главред решил объяснить, как приготовить кетчуп быстро и вкусно, и узнать вкуснейший рецепт этого соуса.

Кетчуп, быстрый рецепт и вкуснейший

Ингредиенты:

3 кг помидор;

1,5 кг лука;

1,5 кг яблок;

750 г сладкого перца;

3-4 столовые ложки соли;

300 г сахара;

4 столовые ложки яблочного уксуса;

Мускатный орех, красный острый перец, черный перец горошком, душистый перец, кориандр, зира - по вкусу.

Как сделать кетчуп быстро и вкусно

Порежьте помидоры, переложите их в кастрюлю и помните, чтобы они выделили сок. Очистите и нарежьте перец и лук. Также порежьте яблоки, вырежьте из них сердцевины.

Всыпьте яблоки, лук и перец в сок из помидоров, поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите, помешивая. Через 1 час измельчите ингредиенты погружным блендером. Потом процедите кетчуп быстрого приготовления через сито, чтобы убрать лишние косточки и шкурки.

После этого на небольшом огне доведите соус до кипения, всыпьте сахар, соль, перемолотые специи, все тщательно перемешайте, влейте уксус и снова все перемешайте. Когда соус закипит - он готов.

Готовый кетчуп можно заготовить на зиму - простерилизуйте банки и крышки, налейте в них соус и закройте. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного остывания.

Кетчуп, быстрый рецепт - фото этапов приготовления