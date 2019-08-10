Кетчуп быстрого приготовления: вкуснейший рецепт

Кетчуп быстро и вкусно можно сделать из минимального количества ингредиентов.
Из помидоров можно сделать кетчуп быстрого приготовления - для этого не понадобится много ингредиентов, умений и времени.
Соус из помидор подходит к разным блюдам - с ним можно подавать мясо, рыбу, овощи, например картофель фри.
Также кетчуп можно добавлять в разные блюда при их приготовлении и в консервацию.
Главред решил объяснить, как приготовить кетчуп быстро и вкусно, и узнать вкуснейший рецепт этого соуса.
Кетчуп, быстрый рецепт и вкуснейший
Ингредиенты:
- 3 кг помидор;
- 1,5 кг лука;
- 1,5 кг яблок;
- 750 г сладкого перца;
- 3-4 столовые ложки соли;
- 300 г сахара;
- 4 столовые ложки яблочного уксуса;
- Мускатный орех, красный острый перец, черный перец горошком, душистый перец, кориандр, зира - по вкусу.
Как сделать кетчуп быстро и вкусно
Порежьте помидоры, переложите их в кастрюлю и помните, чтобы они выделили сок. Очистите и нарежьте перец и лук. Также порежьте яблоки, вырежьте из них сердцевины.
Всыпьте яблоки, лук и перец в сок из помидоров, поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите, помешивая. Через 1 час измельчите ингредиенты погружным блендером. Потом процедите кетчуп быстрого приготовления через сито, чтобы убрать лишние косточки и шкурки.
После этого на небольшом огне доведите соус до кипения, всыпьте сахар, соль, перемолотые специи, все тщательно перемешайте, влейте уксус и снова все перемешайте. Когда соус закипит - он готов.
Готовый кетчуп можно заготовить на зиму - простерилизуйте банки и крышки, налейте в них соус и закройте. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного остывания.
Кетчуп, быстрый рецепт - фото этапов приготовления