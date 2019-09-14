Без него власть Путина рухнет: астролог рассказал, кто нужен российскому президенту

Астролог рассказал, за что Путин любит Медведева / Reuters

14 сентября исполняется 54 года российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву. Астролог Влад Росс составил гороскоп для политика.

"Гороскоп Медведева говорит о том, что он – непотопляемый. Российский премьер – настоящий "весовщик": у него и Луна, Меркурий, и Солнце в Весах с восходящим Скорпионом. Близкое окружение он никогда не предает. Способен всегда, даже в самой сложной ситуации, выходить сухим из воды", - отметил Росс в комментарии Главреду.

"Если сказать аллегорично, то, пока "медведь" находится в российском правительстве, власть Путина не рухнет. Но, если Путин попробует задвинуть Медведева куда-нибудь на задворки, он обречен на крах. Тотем России – медведь, потому очень благоприятно для этого государства иметь "медведя" в правительстве. Более того, в случае отстранение Медведева, возможен не только крах путинского режима, но и крах России", - добавил он.

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"Белая Луна в его гороскопе – в Козероге, а Козерог всегда означает власть, управление. Юпитер – в зодиакальном знаке Рака, то есть Медведев придерживается клановости, чтит род, вхож в семью Путина", - заявил эксперт.

Однако, Росс считает, что нельзя сказать, что Медведев сделает что-то хорошее для России.

"У него Черная Луна в Водолее, а Россия, как известно, находится именно под влиянием Водолея. Потому пребывание Медведева в исполнительной власти не может оставить благоприятный след в истории РФ. Но скопление планет – Марса, Нептуна и Венеры – в Скорпионе говорит о том, что Медведев способен хранить самые важные секреты страны. Путин его действительно любит и ценит, потому что Медведев его никогда не предаст и не выдаст тайн российского лидера", - объяснил Росс.

Астролог объяснил, что в начале солярного года Медведева, когда включится его годовой гороскоп (соляр), Юпитер войдет в дом финансов, что сулит ему большие финансовые возможности, накопления, деньги, одним словом, большой финансовый прилив.

"Уран в гороскопе Медведева – в доме недвижимости, потому, очевидно, он сменит дислокацию. Вероятно, переедет на другую правительственную дачу или, может быть, поселится где-нибудь в Ялте. Он чаще станет менять обстановку и место обитания. Возможно, он что-то построит для себя в России, где и будет проводить много времени", - заявил эксперт.

Читайте такжеПутин сгинет: известный астролог назвал дату окончания войны на ДонбассеРосс отметил, что Медведева ждет довольно позитивный год. Но ему нужно быть осторожным в поездках, потому что Плутон – в доме поездок, что означает, что могут быть несчастные случаи и ДТП. Но они не будут связаны с его уходом из жизни.

В карьерном плане Медведева ждет приятный год, потому нет повода ожидать, что он покинет пост премьер-министра РФ.

"Медведев и Путин – это "сладкая парочка". Всегда, говоря о Путине, подразумеваем Медведева, и наоборот. Путин держится у власти, потому что есть Медведев, который тотемно связывает его с сохранением власти и влияния", - сказал астролог.

"В пророчестве Василия Немчина говорилось, что "большой медведь будет править после великана, титана", что, собственно, в России и происходит. Путин и Медведев сменяют друг друга на постах. Потому не стоит особенно надеяться на то, что после Путина к власти в России придет какой-то новый человек. Сейчас велика вероятность, что, по сути, ничего не изменится – снова произойдет рокировка Путина и Медведева. С вероятностью 60-70% можем говорить, что после Путина вновь к власти придет Медведев", - резюмировал он.

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