Эксперты назвали продукты-"убийцы" молодости

Ученые назвали продукты, ускоряющие старение / Replyua.net

Употребление сладостей, колбасных изделий, продуктов, в составе которых есть трансжиры, и молоко приводит к ранним морщинам, слабым костям и проблем с памятью. Соответствующие результаты исследования опубликованы на MedikForum.

Отмечается, что большое количество сладкого в рационе человека приводит к появлению морщин. Так, сахар провоцирует процесс гликирования коллагена, который обеспечивает эластичность и гладкость кожи. В результате на коже появляются глубокие морщины у утрачивается четкость лицевого овала.

При этом переработанные мясные продукты содержат фосфатные добавки, которые в организме человека вступают в соединения с кальцием и образуют отложения, которые скапливаются в артериях, ухудшают их состояние, а также способствуют развитию атеросклероза. Если человек 35 лет регулярно употребляет колбасные изделия, то состояние его сосудов будет отвечать возрасту в 50-60 лет.

Также согласно последним исследованиям трансжиры ускоряют старение мозга, повышают риск возникновения проблем с памятью и других когнитивных нарушений. По мнению ученых, трансжиры повышают концентрацию липопротеинов низкой плотности в крови, что ведет к формированию амилоидных бляшек, которые откладываются в мозге и вызывают нарушения его работы.

Кроме того, в немилость исследователей попало молоко. Сообщается, что люди, употребляющие данный продукт больше трех раз в день, более подвержены деградации костей и переломам после 50-ти лет. Данный эффект может быть связан с тем, что лактоза действует как окислитель и провоцирует воспаления.

Напомним, что ранее ученые определили возраст человека, в котором начинается старение, а также рассказали, как это предотвратить.