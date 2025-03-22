Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

23 марта нельзя хвастать и осуждать: какой церковный праздник, приметы

Виталий Кирсанов
22 марта 2025, 22:29
76
23 марта запрещается устраивать и оставлять беспорядок в доме - чем больше грязи и пыли, тем меньше будет денег.
23 марта
23 марта: какой церковный праздник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник в Украине по новому стилю
  • О чем говорят приметы на 23 марта
  • Что можно и нельзя делать 23 марта

В воскресенье, 23 марта, по новому церковному календарю чтут память двух Никонов - преподобномученика Никона Сицилийского, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник в Украине 23 марта

Крестопоклонное воскресенье. Третье воскресенье Великого поста получило название Крестопоклонное. В этот день во время богослужения для поклонения выносится Святой Крест. Это напоминание верующим о жертвенности Иисуса Христа и символе духовного укрепления в середине поста. Во время литургии совершается служба Василия Великого, а само воскресенье призывает христиан помнить о терпении, смирении и усилить свои духовные старания.

видео дня

Чествование Преподобного Никона Сицилийского и 199 учеников его. Никон родился в Сицилии, в раннем возрасте принял христианство и стал монахом. Он собрал вокруг себя 199 учеников, с которыми вместе проповедовал слово Божие. За свою веру преподобный Никон и его ученики были казнены язычниками, став мучениками Христовыми. Их память почитается как пример преданности и мужества в вере.

Чествование Преподобного Никона Киево-Печерского. Еще один святой в этот день – преподобный Никон, игумен Киево-Печерской лавры. Он прославился своей суровой подвижнической жизнью, был наставником многих монахов и прославлен как праведник. Мощи святого покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

О чем говорят приметы на 23 марта

В народе 23 марта - праздник Никонов день. По его приметам ориентируются, какой будет погода и лето:

  • днем жарко, а ночью холодно - к погожей погоде;
  • слышно первый весенний гром - лето будет дождливым и холодным;
  • ясное небо в звездах - завтра будет мороз;
  • у березы много сока - к дождливому лету;
  • в реке воды не прибавляется - летом будет жара.

23 марта принято сажать яблони, рябину, смородину и другие ягодные кусты.

Что нельзя делать 23 марта

В церковный праздник 23 марта не следует сквернословить, ссориться, хвастать, осуждать, завидовать и отказывать в помощи. Церковь порицает ложь, лень, жадность, отчаяние.

Что нельзя делать по народным приметам: запрещается устраивать и оставлять беспорядок в доме - чем больше грязи и пыли, тем меньше будет денег. Также нельзя деньги держать на виду - говорят, это к нищете.

Что можно делать 23 марта

В православный праздник обращаются к святым дня: молятся об укреплении веры и духа, даровании мужества, смелости и терпения, преодолении трудностей.

Никон Сицилийский оставил после себя три напутствия: прислушивайтесь к родителям, следуйте за Богом, будьте примером для ближних во всем. Никона Печерского просят о защите от нечисти.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешаются горячие блюда с маслом. Важно помнить, что ограничение в еде - не главное во время поста, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

По народным приметам в этот день нужно обязательно сделать тщательную уборку в доме, в саду и на огороде, а также хорошо выкупаться.

Кто отмечает день ангела 23 марта

Именины по церковному календарю отмечают Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Лидия, Макарий, Никон, Сергей, Стефан.

По старому стилю день ангела у Леонида, Анастасии, Ники, Василисы, Галины, Виктора, Марка, Дениса, Ивана, Федора.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Для РФ это просто игра": генерал рассказал, чем опасна встреча Трампа с Путиным

"Для РФ это просто игра": генерал рассказал, чем опасна встреча Трампа с Путиным

23:59Политика
РФ атаковала КАБами Запорожскую область: люди остались без света

РФ атаковала КАБами Запорожскую область: люди остались без света

22:49Война
Как США и Европа поделят гарантии безопасности для Украины: президент Чехии ответил

Как США и Европа поделят гарантии безопасности для Украины: президент Чехии ответил

21:46Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 23 марта: Козерогам - масса удовольствия, Рыбам - счастье

Гороскоп на завтра 23 марта: Козерогам - масса удовольствия, Рыбам - счастье

Ударит похолодание и будет штормовой ветер: в каких областях резко изменится погода

Ударит похолодание и будет штормовой ветер: в каких областях резко изменится погода

Новые условия перемирия от РФ

Новые условия перемирия от РФ

Влупил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Влупил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 марта

Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 марта

Последние новости

23:59

"Для РФ это просто игра": генерал рассказал, чем опасна встреча Трампа с Путиным

23:02

Украинское контрнаступление-2023: Петр Павел объяснил его провал

22:58

Ченнинг Татум показал, как привел себя в форму: умопомрачительное "до" и "после"

22:49

РФ атаковала КАБами Запорожскую область: люди остались без света

22:29

23 марта нельзя хвастать и осуждать: какой церковный праздник, приметы

После войны в Украине принцип "Спасайся, кто как может" будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - КостенкоПосле войны в Украине принцип «Спасайся, кто как может» будет стимулировать распространение ядерного оружия в мире - Костенко
22:11

Жена беглеца Влада Ямы показала встречу с Дмитрием Комаровым

21:46

Как США и Европа поделят гарантии безопасности для Украины: президент Чехии ответил

21:42

Расход топлива в авто можно уменьшить на 25%: эксперт поделился двумя секретами

21:29

Ключевые переговоры еще не начались: почему у Украины есть шансмнение

Реклама
20:48

Фронт и переговоры с США: Зеленский провел заседание военного кабинета в ХарьковеФотоВидео

19:46

ВСУ разнесли замаскированный пункт управления РФ на Белгородщине - Генштаб

19:29

В Европе разрабатывают план замены США в НАТО – Financial Times

18:54

"Узнал, вспомнил": "внебрачный сын" Киркорова рассказал о последней встрече с ним

18:48

Воронки видны из космоса, здания разбиты: известны последствия удара по "Энгельсу"Фото

18:15

Знают лишь единицы: что означает новый дорожный знак с песочными часами

17:48

Переговоры в Саудовской Аравии: названы цели Украины и РФ

17:33

Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 марта

16:58

Оккупанты сдаются в плен на "горячем" направлении - военный

16:41

Россияне во время переговоров боятся новой операции ВСУ на территории РФ - Тимочко

16:39

Путин приказал украинцам "легализоваться" или уехать: в Британии раскрыли опасность

Реклама
15:59

Где 3 отличия между двумя мальчиками: только "гений головоломок" угадает за 29 секунд

15:55

За благодарность "аварийкой" могут оштрафовать: что нужно знать водителям

15:44

Минус 25 млн долларов: ВСУ поразили редкую установку оккупантов

15:38

Вернуться в форму: жена Тигипко рассказала, как отказалась от напитка и похуделаВидео

15:34

Выстрелили 16 раз: в Луганске убит пособник "Ахмата"

15:28

Украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области - ISW

15:01

Виноград из черенка: как получить первый урожай за три года

14:59

Китайский гороскоп на завтра 23 марта: Быкам - обиды, Козлам - слабость

14:56

Голуби улетят и не вернутся, если повесить один простой предмет в саду

14:52

Названы цели обстрелов: РФ истерически грозит Украине новыми ударами

14:29

РФ изменила тактику обстрелов Украины: эксперт предупредил о новой угрозе с воздуха

14:19

Звезда "Игры Престолов" назвала свой неизлечимый диагноз

14:10

Деньги сами пойдут в руки: какие ТОП-3 знака разбогатеют до конца марта

13:50

Штурмовики РФ заходят с флангов: в ВСУ назвали самое "горячее" направление

13:37

Китай рассматривает возможность отправить миротворцев в Украину: Welt раскрыло детали

13:34

Почему коты панически боятся воды: неожиданный ответ ветеринара

13:30

Яйца будут по карману каждому: эксперт назвал дату, когда продукт подешевеет

13:19

Как элегантно есть киви, арбуз, абрикосы и вишни: правила этикетаВидео

12:56

"Перемалываем врага": комполка ВСУ рассказал о потерях РФ в Курской области

12:44

В РФ скончалась популярная звезда советского киноВидео

Реклама
12:38

Ударит похолодание и будет штормовой ветер: в каких областях резко изменится погода

12:37

Влупил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

12:24

Сигареты будут стоить намного больше: Зеленский подписал соответствующий закон

11:50

Переговоры об окончании войны: Костенко назвал ключевое условиеВидео

11:46

В Третьей штурмовой оценили идею снижения мобилизационного возраста до 55 лет

11:19

Чем отличаются два воина: только люди с "зрением орла" угадают за 15 секунд

11:06

Урожай будет уже в первую неделю июля: как вырастить здоровую рассаду арбузов

10:40

Встреча Трампа с Путиным: Уиткофф назвал вероятные сроки переговоров

10:38

"Путин тянет время": эксперт озвучил коварный план российского диктатора

10:32

РФ одним ударом унесла жизни целой семьи: детали циничной атаки на ЗапорожьеФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять