23 марта нельзя хвастать и осуждать: какой церковный праздник, приметы

23 марта запрещается устраивать и оставлять беспорядок в доме - чем больше грязи и пыли, тем меньше будет денег.

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23 марта: какой церковный праздник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой церковный праздник в Украине по новому стилю

О чем говорят приметы на 23 марта

Что можно и нельзя делать 23 марта

В воскресенье, 23 марта, по новому церковному календарю чтут память двух Никонов - преподобномученика Никона Сицилийского, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник в Украине 23 марта

Крестопоклонное воскресенье. Третье воскресенье Великого поста получило название Крестопоклонное. В этот день во время богослужения для поклонения выносится Святой Крест. Это напоминание верующим о жертвенности Иисуса Христа и символе духовного укрепления в середине поста. Во время литургии совершается служба Василия Великого, а само воскресенье призывает христиан помнить о терпении, смирении и усилить свои духовные старания.

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Чествование Преподобного Никона Сицилийского и 199 учеников его. Никон родился в Сицилии, в раннем возрасте принял христианство и стал монахом. Он собрал вокруг себя 199 учеников, с которыми вместе проповедовал слово Божие. За свою веру преподобный Никон и его ученики были казнены язычниками, став мучениками Христовыми. Их память почитается как пример преданности и мужества в вере.

Чествование Преподобного Никона Киево-Печерского. Еще один святой в этот день – преподобный Никон, игумен Киево-Печерской лавры. Он прославился своей суровой подвижнической жизнью, был наставником многих монахов и прославлен как праведник. Мощи святого покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

О чем говорят приметы на 23 марта

В народе 23 марта - праздник Никонов день. По его приметам ориентируются, какой будет погода и лето:

днем жарко, а ночью холодно - к погожей погоде;

слышно первый весенний гром - лето будет дождливым и холодным;

ясное небо в звездах - завтра будет мороз;

у березы много сока - к дождливому лету;

в реке воды не прибавляется - летом будет жара.

23 марта принято сажать яблони, рябину, смородину и другие ягодные кусты.

Что нельзя делать 23 марта

В церковный праздник 23 марта не следует сквернословить, ссориться, хвастать, осуждать, завидовать и отказывать в помощи. Церковь порицает ложь, лень, жадность, отчаяние.

Что нельзя делать по народным приметам: запрещается устраивать и оставлять беспорядок в доме - чем больше грязи и пыли, тем меньше будет денег. Также нельзя деньги держать на виду - говорят, это к нищете.

Что можно делать 23 марта

В православный праздник обращаются к святым дня: молятся об укреплении веры и духа, даровании мужества, смелости и терпения, преодолении трудностей.

Никон Сицилийский оставил после себя три напутствия: прислушивайтесь к родителям, следуйте за Богом, будьте примером для ближних во всем. Никона Печерского просят о защите от нечисти.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешаются горячие блюда с маслом. Важно помнить, что ограничение в еде - не главное во время поста, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

По народным приметам в этот день нужно обязательно сделать тщательную уборку в доме, в саду и на огороде, а также хорошо выкупаться.

Кто отмечает день ангела 23 марта

Именины по церковному календарю отмечают Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Лидия, Макарий, Никон, Сергей, Стефан.

По старому стилю день ангела у Леонида, Анастасии, Ники, Василисы, Галины, Виктора, Марка, Дениса, Ивана, Федора.

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