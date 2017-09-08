СМИ рассказали, как родители могут контролировать качество пищи в школьных столовых

После многочисленных сообщений родителей в соцсетях и жалоб на качество питания в школах и дошкольных заведениях, журналисты решили поподробнее осветить этот вопрос.

Более 700 родителей из общественной организации "Батьки SOS" рассказали о качестве школьных обедов, сообщает "Сніданок з 1+1". Как оказалось, чуть более ста довольны питанием детей в школе, а сами ребята даже неловко признаются, что некоторые блюда едят лучше, чем дома.

Однако в остальных случаях обедам из столовой и родители, и дети говорят категорическое "нет" из-за холодных макарон, сосисок сомнительного качества, мутных супов и подозрительных подлив.

Однако в местных отделах образования уверяют, что денег хватает.

"В этом году из бюджета города выделено 228 миллионов гривен на питание, что на 44 миллиона больше, чем в прошлом году. Для нас важно, чтобы этих средств хватило, если их не будет хватать, то КМР примет решение о дополнительном финансировании", — заявила начальник управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования департамента образования и науки КГГА Елена Бухно.

Перечень обязательных продуктов для школьников утвержден Кабмином. Но из одного набора продуктов и на одну стоимость обед можно приготовить по-разному. К примеру, дать детям возможность выбирать — шведский стол, как это сделали в одной из столичных школ, или вместо водянистого картофельного пюре с хлебной котлетой приготовить жаркое.

Эксперты объясняют, что причина разного качества обедов в школах очевидна и банальна — человеческий фактор. Сейчас действует простая схема: районные отделы образования проводят тендер. Победитель — коммунальное или частное предприятие полностью берется за питание учащихся: от закупки продуктов и формирования бригады поваров до готового результата на тарелке. Деньги кухня получит вне зависимости от того, вкусно школьникам или нет. А поэтому пытается экономить и продукты, и собственные силы. Однако директор не имеет на них влияния, так как формально повара не являются его подчиненными.

Но ситуация отнюдь не безнадежная. Сделать для собственных детей обеды в школе не просто горячим, но и вкусными в силах сами родители, говорится в статье.

"В первую очередь обращаться к руководителю учебного заведения, потому что на нем лежит ответственность за организацию питания детей в школе и уже с ним можно обращаться в РУО. Вместе с районным отделом образования может быть создана комиссия по общественному надзору за питанием в конкретном учебном заведении", — рассказал юрист ОО "Родители SOS" Роман Бондаренко.

Напомним, в райцентре Заречное на Ровенщине отравились продуктами 16 учащихся первого класса местной школы-гимназии. Всех их доставили в больницу с острой кишечной инфекцией. Двоих детей родители забрали домой лечиться амбулаторно, остальные остались в медучреждении.

фото: podrobnosti.ua