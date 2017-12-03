Боевики "ДНР" более двух месяцев не забирают с поля боя тело своего сообщника под Авдеевкой

Бывший главарь банды "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что в "промке" под Авдеевкой, всего в нескольких метрах от позиций боевиков "ДНР", более двух месяцев лежит тело погибшего их сообщника Константина Ширяева, однако террористы не хотят его возвращать жене, потому что записали в дезертиры.

"Мне пришло письмо от супруги погибшего ополченца, воевавшего сначала в "Востоке", а после его интеграции — в рядах корпуса. Я не думаю, что то, что случилось, описано в письме — произошло от избытка заботы, скорее всего — от недостатка совести. Нет никаких слов, чтобы дать правильную характеристику позиции наших официальных властей", — возмущается главарь боевиков, сообщается на сайте ghall.com.ua.

По словам Ходаковского, жена боевика сообщила, что якобы он погиб 28 сентября 2017 года и с тех пор его тело так и остается в районе "промки".

"Тело находится примерно в 35 метрах от наших позиций… 20 ноября я узнала, что его уволили 2 октября, как самовольно отлучившегося из части, в то время как он до сих пор находится на боевых позициях. Возможно это является причиной, по которой его не получают", — говорится в сообщении жены.

Ходаковский отмечает, что он приказывал найти тело с помощью аэроразведки и полученные координаты передал главарям погибшего.

"Фотография датирована 7-м октября. Уже первое декабря. Невооруженному глазу разглядеть детали сложно, но специалисты сделали несколько снимков с разным увеличением, и четко установили координаты тела", — отмечает Ходаковский.

Ранее в штабе АТО сообщали, что за последнюю неделю ноября в зоне АТО на Донбассе террористы понесли ощутимые потери: были уничтожены 34 боевика, ранены — 22.