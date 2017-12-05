Фантастика наяву. Физики смогли обернуть время вспять

Международная группа исследователей-физиков сумела обратить вспять ход времени для пары взаимосвязанных элементарных частиц.

Такая информация содержится в препринте, опубликованном на отраслевом портале arXiv.org.

Ученые сумели доказать, что для квантово взаимосвязанных кубитов (квантовых битов) способен нарушаться второй закон термодинамики, согласно которому в изолированных системах все процессы идут только в направлении возрастания беспорядка энтропии.

Ученые с помощью ядерного магнитного резонанса, при котором ядра атомов поглощают электромагнитную энергию, "нагрели" два кубита (ядра углерода-13 и водорода в растворе хлороформа) до различных температур. После этогоони экспериментально отслеживали изменения их температуры и так определили направление потока тепла.

Далее в раствор поместили сверхпроводящтй магнит, генерирующий статическое электромагнитное поле, направленное в продольном направлении. Зетам, манипулируя системой взаимосвязанных частиц с помощью поперечных радиочастотных полей, исследователи сумели доказать, что для системы, состоящей из двух кубитов, "стрела времени" способна обращаться вспять.

Напомним, ранее были названы имена новых обладателей Нобелевской премии по физике и медицине.