Начался чат с имиджмейкером Ульяной Пак: имидж политиков, секреты создания образов, мода и стиль

На сайте "Главред" начался чат с имиджмейкером, стилистом, членом Ассоциации имиджмейкеров, основателем компании имидж-консалтинга VOTUM Image Agency и образовательного проекта VIA Fashion School Ульяной Пак.

В ходе чата Ульяна поделится с вами профессиональными знаниями по созданию образов и управлению имиджем, расскажет, как с помощью одежды, внешнего вида и манер получить желаемую должность. Также мы обсудим имидж политиков мирового и отечественного масштаба, расскажем, чему стоит поучиться нашей политической элите. Обсудим тему стиля, моды и дресс-кода.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.