Китаец выловил невероятную рыбу с головой голубя: видео

В водах близ города Гуйан (Китай) мужчина поймал рыбу, имеющую голову голубя.

Соответствующее сообщение во вторник, 12 июня, опубликовало британское издание The Mirror. Согласно информации журналистов, предполагается, что китаец выловил белого амура − пресноводную рыбу, которая обычно водится в водах возле материков Азия и Северная Америка.

Но в конечном итоге мужчина пожалел пойманную странную рыбу и выпустил ее обратно в реку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Австралии британская пенсионерка поймала гигантского окуня.