6 главных ошибок, из-за которых рис получается невкусным: их допускают все

Главред расскажет, как варить рис, чтобы он порадовал вкусом и консистенцией.

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Как варить рис / коллаж: Главред, фото: скриншот

Приготовление риса дело тонкое, не у всех и не всегда получается приготовить его так, чтобы блюдо порадовало и вкусом и текстурой. Однако проблема в другом, большинство людей допускает одни и те же ошибки в приготовлении риса. О том, как варить рис и чего не стоит делать - мы расскажем далее.

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Редакция Tips and Tricks собрала список из 6 главных ошибок в приготовлении риса, о которых нужно помнить.

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Кастрюля

Всегда готовьте рис в кастрюле с толстым дном. Кастрюля с толстым дном намного лучше удерживает тепло, а также может лучше распределять его. Кастрюля с тонким дном не будет пропорционально распределять тепло, а это означает, что середина, которая находится прямо над пламенем вашей плиты, станет намного горячее и рис подгорит.

Пропорции

Упаковка может звучать убедительно, говоря вам, что делать, но следование этим инструкциям не всегда дает желаемый результат. Вы используете незнакомую марку риса? Тогда придерживайтесь этих пропорций: используйте 240 миллилитров воды на 175-185 граммов риса. Вы готовите бурый рис? Значит, придерживайтесь следующих пропорций - используйте 300 миллилитров воды на 175–185 граммов риса.

Промывание риса

Вспоминайте об это правиле, когда задумаетесь как сварить рис, чтобы он не слипся. Раньше люди всегда мыли рис, потому что там могли быть крошечные камни. В наши дни это уже не так. Но вода для приготовления может начать пениться, когда вы готовите немытый рис. Это означает, что вам придется чистить плиту и рис будет слипаться. Хотите предотвратить пенообразование и комки? Промойте рис перед приготовлением, чтобы избавиться от лишнего крахмала.

Испарение

К сожалению, не у всех есть хорошая пароварка, но это не значит, что вы вообще не можете приготовить хороший рис. Когда рис будет готов, выключите огонь и оставьте рис в кастрюле на плите с закрытой крышкой. Если вода не полностью выкипела, сначала слейте воду из кастрюли, прежде чем дать рису пропариться. После пропаривания разрыхлите рис вилкой. Это приведет к хорошему, сухому зерну, которое будет на вкус намного лучше, чем размокший рис, который вы получите , если не сольете воду.

Помешивание

Многие люди перемешивают крупу во время приготовления, а потом задумываются - почему не получается приготовить рис.

Никогда не перемешивайте рис, пока он готовится. Перемешивая рис, вы ломаете зерна и активируете крахмал, из-за чего рис становится сырым. Именно по этой причине ризотто нужно так много перемешивать, чтобы оно стало красивым, однородным и кремовым. Однако рис для ризотто является исключением. Лучше всего как можно меньше прикасаться к рису, когда он в кастрюле.

Соль

Как и в случае с макаронами, вы должны добавить соль, когда готовите рис. Достаточно всего щепотки на 180 граммов сырого риса. Это небольшое количество соли может изменить вкус вашей еды.

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