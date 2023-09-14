Белиссимо: Евгений Клопотенко показал, как правильно приготовить кускус

Он подчеркнул, что кускус идеально подходит не только для гарнира, но и для приготовления различных салатов.
Кускус - это универсальное блюдо, которое можно приготовить по-разному, добавляя к нему разные ингредиенты, такие как орехи, зелень, оливки, сухофрукты и специи, чтобы придать ему разнообразный вкус.
Известный повар Евгений Клопотенко говорит, что кускус - это наилучшее решение, если вам нужен быстрый перекус или почти мгновенный гарнир.
Он подчеркнул, что эта крупа идеально подходит не только для гарнира, но и для приготовления различных салатов
Как правильно готовить кускус - советы от Клопотенко:
- запаривать кускус кипятком нужно в соотношении 1:1. Чуть больше или чуть меньше воды – и есть вероятность того, что ваша каша будет слишком водянистой или наоборот, не приготовится до конца и будет хрустеть на зубах.
- После того, как зальете кускус кипятком, перемешайте его вилкой. Емкость, в которой запариваете, должна быть с крышкой;
- вода должна быть горячей. Не менее 98 градусов, иначе крупа не приготовится.
- заправьте кускус оливковым или сливочным маслом, солью и специями еще до того, как залить его кипятком, и перемешайте;
- не оставляйте запаренный кускус надолго. Крупинки могут слипнуться, и каша не будет такой рассыпчатой. Для приготовления кускуса достаточно 5 минут настаивания на кипятке. После этого перемешайте его вилкой, посолите, поперчите и заправьте растительным или сливочным маслом, если вы не добавляли их перед запариванием.
Смотрите видео о том, как приготовить кускус:
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