Белиссимо: Евгений Клопотенко показал, как правильно приготовить кускус

Он подчеркнул, что кускус идеально подходит не только для гарнира, но и для приготовления различных салатов.

https://glavred.info/life/belissimo-evgeniy-klopotenko-pokazal-kak-pravilno-prigotovit-kuskus-10500613.html Ссылка скопирована

Как готовить кускус / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кускус - это универсальное блюдо, которое можно приготовить по-разному, добавляя к нему разные ингредиенты, такие как орехи, зелень, оливки, сухофрукты и специи, чтобы придать ему разнообразный вкус.

Известный повар Евгений Клопотенко говорит, что кускус - это наилучшее решение, если вам нужен быстрый перекус или почти мгновенный гарнир.

Он подчеркнул, что эта крупа идеально подходит не только для гарнира, но и для приготовления различных салатов

Как правильно готовить кускус - советы от Клопотенко:

запаривать кускус кипятком нужно в соотношении 1:1. Чуть больше или чуть меньше воды – и есть вероятность того, что ваша каша будет слишком водянистой или наоборот, не приготовится до конца и будет хрустеть на зубах.

После того, как зальете кускус кипятком, перемешайте его вилкой. Емкость, в которой запариваете, должна быть с крышкой;

вода должна быть горячей. Не менее 98 градусов, иначе крупа не приготовится.

заправьте кускус оливковым или сливочным маслом, солью и специями еще до того, как залить его кипятком, и перемешайте;

не оставляйте запаренный кускус надолго. Крупинки могут слипнуться, и каша не будет такой рассыпчатой. Для приготовления кускуса достаточно 5 минут настаивания на кипятке. После этого перемешайте его вилкой, посолите, поперчите и заправьте растительным или сливочным маслом, если вы не добавляли их перед запариванием.

Смотрите видео о том, как приготовить кускус:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.