Большинство использует сушилку для белья неправильно, в чем секрет

Вы узнаете:
- Почему сушить белье на сушилке в "классическом" виде неправильно
- Как эффективнее высушивать белье зимой
Зимний период усложняет сушку белья на открытом воздухе. В теплое время года это простое решение позволяет быстро избавиться от влаги, оставляя вещи свежими и приятными. Но в холодную и дождливую погоду многие вынуждены сушить вещи дома, используя сушилки.
Главред узнал, что на самом деле такой метод не самый лучший, ведь создает дополнительную влажность в помещении. Из-за закрытых окон и теплого воздуха от отопления повышается риск образования конденсата, который может привести к появлению плесени.
Как пишет The Mirror, такая проблема не только портит стены и мебель, но и может быть опасной для здоровья, особенно для людей с астмой или аллергиями. Эксперт по уборке, популярный на TikTok под ником @fabulosa_cleaning, поделился советом, который может изменить ваш подход к сушке белья.
Обычно люди вешают одежду на сушилку так, что вещи свисают по бокам и касаются друг друга, что замедляет высыхание. Вместо этого эксперт предложил другой способ.
Используйте прищепки, чтобы подвесить каждый предмет поперек решеток сушилки, а не вдоль. Такой подход позволяет лучше циркулировать воздуху между вещами, сокращая время сушки.
Смотрите видео, как правильно развешивать одежду на сушилке:
@fabulosa_cleaning Who knew? ? hanging your clothes on your drying racks this way maximizes space & minimizes lines & creasing. Просто, легко & эффективно. Лучший хак для сушки. P.S. Кто заметил наш парфюм для стирки? Теперь доступен в Европе @action.cz @action.italia @actionosterreich @action.luxembourg @actionbelgie @action.france #cleaninghacks#cleaning#cleanwithme#hack#familylife#washing♬ оригинальный звук - Stan :)
Что важно, развешивание белья поперек решеток позволяет избежать складок и линий, появляющихся при сушке обычным способом. К тому же, этот метод экономит пространство и избавляет от необходимости использовать утюг.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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