Большинство использует сушилку для белья неправильно, в чем секрет

Есть простой способ, который может значительно ускорить процесс высушивания мокрого белья на сушилке.

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Как лучше и быстрее высушить одежду на сушилке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему сушить белье на сушилке в "классическом" виде неправильно

Как эффективнее высушивать белье зимой

Зимний период усложняет сушку белья на открытом воздухе. В теплое время года это простое решение позволяет быстро избавиться от влаги, оставляя вещи свежими и приятными. Но в холодную и дождливую погоду многие вынуждены сушить вещи дома, используя сушилки.

Главред узнал, что на самом деле такой метод не самый лучший, ведь создает дополнительную влажность в помещении. Из-за закрытых окон и теплого воздуха от отопления повышается риск образования конденсата, который может привести к появлению плесени.

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Как пишет The Mirror, такая проблема не только портит стены и мебель, но и может быть опасной для здоровья, особенно для людей с астмой или аллергиями. Эксперт по уборке, популярный на TikTok под ником @fabulosa_cleaning, поделился советом, который может изменить ваш подход к сушке белья.

Обычно люди вешают одежду на сушилку так, что вещи свисают по бокам и касаются друг друга, что замедляет высыхание. Вместо этого эксперт предложил другой способ.

Используйте прищепки, чтобы подвесить каждый предмет поперек решеток сушилки, а не вдоль. Такой подход позволяет лучше циркулировать воздуху между вещами, сокращая время сушки.

Смотрите видео, как правильно развешивать одежду на сушилке:

Что важно, развешивание белья поперек решеток позволяет избежать складок и линий, появляющихся при сушке обычным способом. К тому же, этот метод экономит пространство и избавляет от необходимости использовать утюг.

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