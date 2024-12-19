Бутилированная вода, которая стоит до $10 000 за литр: в чем ее особенность

Вы узнаете:
- Где производят одну из самых дорогих бутилированных вод
- В чем ее особенность
Fillico Jewelry Water - японская компания, известная тем, что продает одну из самых дорогих бутилированных вод в мире, эксклюзивные лимитированные серии которой стоят до 10 000 долларов за бутылку.
Основанная в 2005 году, компания Fillico Water поставила себе цель создать продукт полной роскоши, который бы заставил людей тянуться к своим кошелькам и платить неприличные суммы денег, чтобы иметь его, пишет Главред со ссылкой на Oddity Central.
Отмечается, что Fillico Jewelry Water является одним из самых востребованных брендов ультрароскошной бутилированной воды в мире, цены на который превышают 1000 долларов за литр и даже несколько тысяч за лимитированную серию.
Вода Fillico происходит из источника Нунобики, расположенного глубоко в национальном парке Роккоу в Кобе, вдали от любого промышленного или сельскохозяйственного развития. Известная своей чистотой и высоким содержанием минералов, эта родниковая вода естественным образом фильтруется через вулканическую породу, что якобы придает ей очень свежий вкус.
Fillico утверждает, что разливает воду в бутылки, используя минимальные технологии обработки, чтобы сохранить ее природный характер.
Но чистоты ювелирной воды компании недостаточно, чтобы оправдать ее высокую цену. И именно здесь в игру вступает упаковка. Каждая бутылка воды - это произведение искусства ручной работы, украшенное кристаллами Swarovski, украшенное золотом и декорированное королевскими символами, чтобы по-настоящему сообщить миру, что это далеко не обычная бутилированная вода. Бутылка Fillico Jewelry Water - это символ статуса.
Поскольку каждая бутылка воды Fillico изготавливается вручную - и чтобы сохранить иллюзию эксклюзивности - производство ограничено всего 5 000 бутылок в месяц, что помогает удерживать цены на высоком уровне. Сегодня бутылка Fillico Jewelry Water 2-го поколения продается за 999 евро (более 1000 долларов), но бутылки лимитированной серии могут стоить гораздо больше.
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