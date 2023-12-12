Церковный праздник 13 декабря: почему сквернословие может обратится проблемами со здоровьем

13 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
Какой праздник 13 декабря
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Церковный праздник 13 декабря
13 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
Святые мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест подверглись страданиям за Христа в период правления императора Диоклитиана (284–305) в Севастии, Армения. Среди первых христиан, кто вынес мучения в это время, был священник Авксентий из Аравийской церкви, который был заключен в темницу. Увидев непоколебимость христиан, градоправитель Саталиона и благородный военачальник святой Евстратий, ранее тайно исповедовавший христианство, решился на публичное признание своей веры. За это его подвергли пыткам: избивали, обували железные сапоги, подвергали огню. После этих жестоких мучений Евстратия сожгли, а Авксентия обезглавили.
Святой Мардарий, обычный человек из простого народа, увидев мученическую смерть святых, тоже исповедал свою веру и был повешен вниз головой. Перед кончиной произнес молитву, которая сегодня читается в конце третьего часа и на полунощнице.
Мученику Евгению вырвали язык, отрубили руки и ноги, затем отсекли голову мечом. Молодой воин святой Орест также исповедал свою веру и был приговорен к сожжению на раскаленном железном ложе. Он взошел на него, укрепляемый молитвой святого Евстратия.
Что нельзя делать 13 декабря
В этот день нельзя:
- сквернословить и ругаться с близкими, иначе могут болеть поясница и суставы;
- отказывать в помощи;
- нарушать правила поста;
- обижать кого-либо, включая животных;
- подметать и мыть пол, иначе достаток в доме не сохранится;
- оставлять веник у входа, иначе не избежать похищения нечистью.
- поднимать что-либо с земли, иначе не избежать потери здоровья и денег.
Именины 13 декабря
13 декабря День Ангела отмечают владельцы таких имен Андрей, Иван и Ян.
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