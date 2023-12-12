Церковный праздник 13 декабря: почему сквернословие может обратится проблемами со здоровьем

В этот день нельзя не только ругаться, но и подметать пол, нарушать правила поста и отказывать в помощи.

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Церковный праздник 13 декабря / Коллаж Главред, фото days.pravoslavie, flickr (Victor Björklund)

13 декабря - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

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Церковный праздник 13 декабря

13 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

Святые мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест подверглись страданиям за Христа в период правления императора Диоклитиана (284–305) в Севастии, Армения. Среди первых христиан, кто вынес мучения в это время, был священник Авксентий из Аравийской церкви, который был заключен в темницу. Увидев непоколебимость христиан, градоправитель Саталиона и благородный военачальник святой Евстратий, ранее тайно исповедовавший христианство, решился на публичное признание своей веры. За это его подвергли пыткам: избивали, обували железные сапоги, подвергали огню. После этих жестоких мучений Евстратия сожгли, а Авксентия обезглавили.

Святой Мардарий, обычный человек из простого народа, увидев мученическую смерть святых, тоже исповедал свою веру и был повешен вниз головой. Перед кончиной произнес молитву, которая сегодня читается в конце третьего часа и на полунощнице.

Мученику Евгению вырвали язык, отрубили руки и ноги, затем отсекли голову мечом. Молодой воин святой Орест также исповедал свою веру и был приговорен к сожжению на раскаленном железном ложе. Он взошел на него, укрепляемый молитвой святого Евстратия.

Что нельзя делать 13 декабря

В этот день нельзя:

сквернословить и ругаться с близкими, иначе могут болеть поясница и суставы;

отказывать в помощи;

нарушать правила поста;

обижать кого-либо, включая животных;

подметать и мыть пол, иначе достаток в доме не сохранится;

оставлять веник у входа, иначе не избежать похищения нечистью.

поднимать что-либо с земли, иначе не избежать потери здоровья и денег.

Именины 13 декабря

13 декабря День Ангела отмечают владельцы таких имен Андрей, Иван и Ян.

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