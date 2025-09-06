Укр
Что будет, если посмотреть в зеркало в "дьявольский час": ответ мистиков и ученых

Анна Ярославская
6 сентября 2025, 10:38
Что скрывает зеркало в темноте? Главред разобрался, что говорят народные верования и научные эксперименты.
Зеркало
Зеркало таит в себе много тайн / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему в 3:00 ночи нельзя смотреть в зеркало
  • Что на самом деле можно увидеть ночью в зеркале

Многие знают, что нельзя спать напротив зеркала. Это связано с суеверием, что во время сна душа человека беззащитна, и дьявол может утащить ее в потусторонний мир. В народе считается, что есть еще много других манипуляций, которые опасно делать ночью с зеркалами. Впрочем, ученые находят для этих запретов весьма разумные объяснения.

Если вам интересно узнать, что делать с зеркалами в темное время суток, читайте материал: Почему некоторые люди завешивают зеркала ночью: эксперты объяснили древнее верование.

Почему нельзя смотреть в зеркало ночью

Об опасности зеркал написали в Facebook-сообществе Spiritual Awakening christian Stories.

"Зеркала — это не просто отражающие поверхности, а потенциальные "врата" для злых духов", - говорится в посте.

Суеверия гласят, что зеркала позволяют демоническим сущностям наблюдать за действиями человека. Они утверждают, что то, что кажется людям простым отражением, в духовном мире может служить окном, через которое злые духи наблюдают за происходящим и, в некоторых случаях, пытаются проникнуть в дом.

Сторонники этого убеждения предупреждают, что демоны могут следить за повседневной жизнью через зеркала, отслеживая, куда ходят люди, с кем проводят время и даже за их движениями во сне. В связи с этим некоторые суеверные люди, предлагают закрывать зеркала перед сном, чтобы блокировать нежелательное внимание духов. По этой же причине не стоит смотреть в зеркало ночью - ведь в это время духи активизируются.

Также некоторые считают, что демоны могут проникать в дом не только через зеркала, но и через гаджеты. В частности, экраны телевизоров, компьютеров и мобильных телефонов, которые в выключенном состоянии часто называют "чёрными зеркалами", также служат порталами для демонического вторжения.

Что будет, если ночью посмотреть в зеркало

На этот вопрос существует два ответа - мистический и вполне рациональный.

Если вы суеверный человек, то, вероятно, вам не стоит смотреть в зеркало ночью. В народе считается, что в ночное время суток открывается портал в потусторонний мир, через который нечистые силы могут влиять на душу живого человека.

Согласно народным верованиям, ночью нечисть, живущая в потустороннем мире, может приблизиться к поверхности зеркала. Человек, увидевший ее, рискует сильно испугаться.

Кроме того, души умерших, почувствовавшие энергетику живого человека, якобы могут покинуть зазеркалье и оказаться у вас в доме.

Еще одно поверье свидетельствует, что ночью энергетика зеркал становится сильнее, за счет чего поверхность может вытянуть из вас здоровье и жизненную энергию.

Особенно опасным считается период с 12 до 3 часов ночи, поскольку это время называют "дьявольским часом".

Что говорит наука о странных образах в зеркалах

Но если вы не верите в мистику, то есть и научное объяснение того, почему ночью в зеркале можно увидеть странные образы.

Учёные провели эксперимент: они попросили людей несколько минут смотреть на своё отражение в зеркале при тусклом свете. Обычно через какое-то время лицо начинает казаться искажённым — люди видят странные образы: чудовищ, животных, лица близких или даже умерших родственников, передает National library of medicine.

В этом исследовании участвовали две группы: здоровые люди и пациенты с депрессией. Эксперимент длился 7 минут. После него участников опрашивали с помощью специальной анкеты и в интервью просили описать, какие "странные лица" им удалось увидеть.

Оказалось, что у людей с депрессией такие видения возникают гораздо реже. В отличие от здоровых участников, они видели меньше необычных образов, сами "видения" были более короткими и слабее по интенсивности. Также пациенты с депрессией реже отмечали сильные эмоции во время проведения эксперимента.

Учёные предполагают, что это связано с нарушениями восприятия эмоций и выражений лиц, которые характерны для депрессии. То есть, у таких людей может быть нарушена связь между образом самого себя в зеркале и своим внутренним "Я".

Ранее Главред писал, почему кормить домашних животных в воскресенье не является грехом, а рубить дрова - грех.

О ресурсе: Facebook-сообщество Spiritual Awakening christian Stories

Группа в соцсети Facebook насчитывает более 120 тысяч участников.

Это сообщество объединяет тех, кто ищет духовное пробуждение и вдохновение в христианской вере.

Люди делятся своими историями, свидетельствами, откровениями и размышлениями о Боге и вере.

