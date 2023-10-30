Что делать, если заклинило окно на проветривание: решение проблемы за пару минут

Все хорошо знают, что жилое помещение время от времени нужно проветривать, чтобы дома не было прелого воздуха и хорошо дышалось. Порой возникает проблема, когда окна не открывается для вентиляции. Тогда многие задаются вопросом, что делать, если не поворачивается ручка на пластиковом окне, и его невозможно поставить на проветривание. Мы расскажем о простом способе, который поможет решить вашу проблему.
Найдите подвижной зацеп
Чтобы исправить ситуацию, откройте окно в обычном режиме и найдите подвижной зацеп. Он находится вверху с левой или с правой стороны – зависимости от того, как установлены окна.
Разработайте зацеп
Теперь берем и проверяем подвижность этого зацепа. Если окно не открывается на режим проветривания, вероятно, зацеп просто заклинил. Задача – исправить ситуацию и сделать так, чтобы он снова заработал. Интенсивно подвигайте зацеп пальцами влево и вправо. Нужно разработать механизм, чтобы привести в рабочее состояние.
Ставите окно на режим проветривания
Когда вы разработали зацеп, закройте окно и проверьте ручку. Она будет прокручиваться, а режим вентиляции заработает.
Все, ваш режим проветривания работает. Советуем внимательно следить за окном и его фурнитурой, чтобы в будущем не допускать проблем и решать их быстро и просто.