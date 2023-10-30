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Что делать, если заклинило окно на проветривание: решение проблемы за пару минут

Андрей Ганчук
30 октября 2023, 05:00
Если вы не знаете, почему не открывается окно на проветривание, ищите подвижной зацеп окна и режим вентиляции заработает быстро и без особых усилий.
Окно
Что делать, если окно не откидывается, и как починить режим вентиляции / Скриншот YouTube

Все хорошо знают, что жилое помещение время от времени нужно проветривать, чтобы дома не было прелого воздуха и хорошо дышалось. Порой возникает проблема, когда окна не открывается для вентиляции. Тогда многие задаются вопросом, что делать, если не поворачивается ручка на пластиковом окне, и его невозможно поставить на проветривание. Мы расскажем о простом способе, который поможет решить вашу проблему.

Найдите подвижной зацеп

Чтобы исправить ситуацию, откройте окно в обычном режиме и найдите подвижной зацеп. Он находится вверху с левой или с правой стороны – зависимости от того, как установлены окна.

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Разработайте зацеп

Теперь берем и проверяем подвижность этого зацепа. Если окно не открывается на режим проветривания, вероятно, зацеп просто заклинил. Задача – исправить ситуацию и сделать так, чтобы он снова заработал. Интенсивно подвигайте зацеп пальцами влево и вправо. Нужно разработать механизм, чтобы привести в рабочее состояние.

Ставите окно на режим проветривания

Когда вы разработали зацеп, закройте окно и проверьте ручку. Она будет прокручиваться, а режим вентиляции заработает.

Все, ваш режим проветривания работает. Советуем внимательно следить за окном и его фурнитурой, чтобы в будущем не допускать проблем и решать их быстро и просто.

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