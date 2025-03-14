Что делать со старой консервацией: неочевидный ответ

Часто после окончания зимы возникает проблема, что делать со старыми соленьями, которые не успели съесть, но выход есть.

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Вредно ли есть старые соленья и что с ними делать / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

В каких случаях можно есть старую консервацию

Какие сроки хранения у консервации

Домашней консервацией можно прекрасно дополнить блюда, особенно в зимний период, когда любимые овощи и фрукты в свежем виде не так доступны. Но часто полакомиться всем из запасов не удается вовремя, поэтому возникает вопрос, можно ли есть старую консервацию.

Главред узнал, что на самом деле не обязательно сразу выбрасывать любимые банки консервированных помидоров или огурцов, если они хранятся уже достаточно долгое время. Об этом написали пользователи Reddit.

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Прежде всего, стоит оценить состояние продукта. Если крышка вздута, есть подозрительный запах, изменился цвет или появилась плесень - такую консервацию конечно следует немедленно выбросить.

Однако, если вид и запах нормальные, а банка была герметично закрыта, то употреблять соленья, или другие консервации, возможно, еще можно.

Для понимания, пригодно ли содержимое банки к употреблению нужно знать, как долго может храниться консервация. Например, домашние овощные соленья и маринады имеют срок 1-2 года при температуре от 2 до 10 градусов.

Варенье и джемы можно есть в течение 2-3 лет, если в них достаточно сахара, а вот консервированные мясо, рыбу и грибы нужно выбросить после года хранения.

Важно понимать, что просроченная консервация может быть крайне опасной, поэтому не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем, даже если дома осталась последняя банка любимых солений сомнительного качества.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

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