Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что делать со старой консервацией: неочевидный ответ

Анна Косик
14 марта 2025, 19:59
183
Часто после окончания зимы возникает проблема, что делать со старыми соленьями, которые не успели съесть, но выход есть.
консервация
Вредно ли есть старые соленья и что с ними делать / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • В каких случаях можно есть старую консервацию
  • Какие сроки хранения у консервации

Домашней консервацией можно прекрасно дополнить блюда, особенно в зимний период, когда любимые овощи и фрукты в свежем виде не так доступны. Но часто полакомиться всем из запасов не удается вовремя, поэтому возникает вопрос, можно ли есть старую консервацию.

Главред узнал, что на самом деле не обязательно сразу выбрасывать любимые банки консервированных помидоров или огурцов, если они хранятся уже достаточно долгое время. Об этом написали пользователи Reddit.

видео дня

Прежде всего, стоит оценить состояние продукта. Если крышка вздута, есть подозрительный запах, изменился цвет или появилась плесень - такую консервацию конечно следует немедленно выбросить.

Однако, если вид и запах нормальные, а банка была герметично закрыта, то употреблять соленья, или другие консервации, возможно, еще можно.

Для понимания, пригодно ли содержимое банки к употреблению нужно знать, как долго может храниться консервация. Например, домашние овощные соленья и маринады имеют срок 1-2 года при температуре от 2 до 10 градусов.

Варенье и джемы можно есть в течение 2-3 лет, если в них достаточно сахара, а вот консервированные мясо, рыбу и грибы нужно выбросить после года хранения.

Важно понимать, что просроченная консервация может быть крайне опасной, поэтому не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем, даже если дома осталась последняя банка любимых солений сомнительного качества.

Сколько можно хранить консервацию инфографика
Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что такое reddit?

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

консервация
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой квартал

Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой квартал

20:40Украина
"На столе есть американское предложение": Зеленский - о режиме тишины на фронте

"На столе есть американское предложение": Зеленский - о режиме тишины на фронте

20:26Политика
"Как в анекдоте": дипломат пояснил, чем закончится сближение Трампа и Путина

"Как в анекдоте": дипломат пояснил, чем закончится сближение Трампа и Путина

20:25Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

Проверьте свой IQ: найдите спрятанное в комнате сердце за 5 секунд

Проверьте свой IQ: найдите спрятанное в комнате сердце за 5 секунд

Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Гороскоп на завтра 15 марта: Козерогам - отдых, Скорпионам - прибыль

Гороскоп на завтра 15 марта: Козерогам - отдых, Скорпионам - прибыль

Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

Последние новости

20:58

Что посадить в тени - лучшие теневыносливые овощи и зелень

20:40

Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой кварталВидео

20:39

"Переговоры предусматривают": у Трампа сказали, кому придется идти на уступки

20:27

Соседи удивятся небывалому урожаю: на какой глубине сажать картошку

20:26

"На столе есть американское предложение": Зеленский - о режиме тишины на фронтеВидео

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
20:25

"Как в анекдоте": дипломат пояснил, чем закончится сближение Трампа и Путина

20:17

Снова в белом: Надя Дорофеева и Миша Кацурин рука об руку растрогали Сеть

19:59

Что делать со старой консервацией: неочевидный ответ

19:56

Посадка картофеля - советы, которые помогут избежать потерь

Реклама
19:53

Курская операция достигла своей цели - Зеленский

19:32

В Украину возвращаются снег и морозы: где объявили штормовое предупреждение

19:18

Доллар резко обвалился после четырех дней роста: каким будет курс валют 17 марта

19:10

О "временном прекращении огня" и мирном процессемнение

19:08

Украинцы начали штурмовать магазины: популярный овощ подорожал до 120 грн

19:05

"У нас хорошая возможность завершить войну": Зеленский сделал ряд важных заявлений

18:45

Как очистить память телефона Xiaomi: на удивление простой и гениальный способ

18:41

Охранник Порошенко привез 38 миллионов евро из Москвы за три дня до выборов: российские деньги могли предназначаться для скупки голосов, - эксперт

18:22

"Переговоры закрыты": Стефанишина сделала заявление о сделке по минералам с США

18:13

"Тысячи бойцов ВСУ полностью окружены": что на самом деле происходит в Курской области

18:05

Что полезнее для здоровья - чай или кофе, ответ удивит многихВидео

Реклама
17:35

Когда можно сажать клубнику: неожиданная хитрость гарантирует урожай

17:32

Камалия показала, от кого в постели получает "море нежности"

17:18

Украина начала формировать команду для контроля перемирия - Сибига

16:41

В Одессе "по горячим следам" задержали вероятного убийцу активиста Демьяна ГанулаФото

16:37

Путину выгодно подыграть Трампу в вопросе перемирия: дипломат объяснил почему

16:37

Пугачева спела с украинцами: Россия бьется в истерике

16:28

"Хорошие шансы завершить войну": Трамп рассказал о серьезном разговоре с Путиным

16:27

Путин отправил "сигнал" Трампу: в Reuters узнали требования РФ для прекращения огня

16:17

Блондинка с короткой стрижкой: как сейчас выглядит звезда "Не родись красивой"

16:08

Черный или зеленый: диетолог расставила все точки над "і", какой чай полезнее

15:51

Вопрос вступления Украины в НАТО уже не рассматривается: Рютте удивил заявлением

15:47

Притянете к себе удачу и крепкое здоровье: что нужно сделать 15 марта, приметы

15:32

Будет таять во рту: самый простой рецепт вкусного десерта из детства

15:14

Всего одна фраза из уст водителя: почему за нее грозит лишение прав до 10 лет

15:08

Враг контратакует на Донетчине: обозреватель назвал следующую цель РФ

14:49

Результат удивит опытных садоводов: как посеять газонную траву на старую

14:45

Видели все, но причину знают единицы: почему на поездах горит только одна фараВидео

14:28

Снег и резкое похолодание: синоптик сказала, когда в Украине изменится погода

14:03

"Відірватись від землі": Наталья Могилевская упала во время концерта

13:50

Сливочное масло будет свежим месяцами: в каком необычном месте хранить продукт

Реклама
13:21

Что может забивать память телефона: неожиданный ответ

13:17

Мы уже видели перемирие: в ЕС сказали, сможет ли РФ соблюсти режим тишины

13:02

Астрологи назвали ТОП-3 знака зодиака, которые становятся лучшими родителями

13:00

На чьей стороне Трамп: Снегирев рассказал, как США давят на Россию и УкраинуВидео

12:48

После подтверждения от Комарова: Александра Кучеренко высказалась о разводе

12:38

Деньги будут "течь рекой": где дома разместить денежное дерево

12:34

Предлагали награду в $10 тыс: кто мог угрожать убитому активисту ГанулуВидео

12:24

Путин может принять предложение Трампа о перемирии: дипломат назвал условие

12:02

До конца 2025: раскрыт сценарий, при котором Европа вступит в войну в Украине

11:40

Почти по всей границе: оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять