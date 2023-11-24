Что на самом деле означают черные точки на лобовом стекле: об этом знают единицы

Эксперты рассказали, что на самом деле означают черные точки на вашем автомобиле. Многие водители могут не знать о скрытой функции своего автомобиля.

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Что означают черные точки на лобовом стекле - об этом знают единицы / коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Autoglaze

Есть много функций, о которых вы можете не знать о своем автомобиле. Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле означают черные точки На лобовом стекле? Недавно продавец автомобилей раскрыл назначение этих отметок. По данным Autoglaze, пятна, известные как матрицы, связаны с температурой.

Эксперт утверждает, что это связано с равномерным распределением температуры для уменьшения оптических искажений или линзирования во время движения, пишет Dailystar.

Они добавили:"это происходит, когда фритт - лента (сплошная черная) нагревается намного быстрее, чем лобовое стекло, создавая оптическое искажение, которое заставляет прямые линии выглядеть изогнутыми или наклоненными внутрь к центру".

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Точки также помогают "сохранить уретановый герметик, используемый для склеивания стекла с рамой", что гарантирует, что ветровое стекло прочно удерживается на месте.

"Они служат точкой контакта между стеклом и рамой автомобиля, - продолжает эксперт. "Они создают травление на поверхности, делая ее более шероховатой, чтобы клей лучше прилипал к стеклу".

Autograze продолжает: "У фриттов также есть эстетическая цель. Если присмотреться, контраст между темной полосой и прозрачным стеклом может показаться слишком очевидным, даже если смотреть издалека.

"Создание полутонового узора или точечной матрицы позволяет постепенно уменьшать размер, делая переход намного более тонким и легким для глаз".

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