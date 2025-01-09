Что надо кушать, чтобы похудеть: 10 продуктов, в которых много белка

Вы узнаете:
- Важность белка при похудении
- Продукты, в которых много белка
Все продукты объединены такими органическими веществами, как жиры, белки и углеводы. Если мы говорим о наборе веса, то здесь все внимание жирам и углеводам. Но когда речь идет о потере веса, то главенствующее положение занимает белок, пишет Parade.
Автор YouTube-канала "Правила Жизни" также рассказал, в каких продуктах содержится белок.
"Белок дольше сохраняет сытость и помогает стабилизировать уровень сахара в крови", - заявляет дипломированный диетолог-нутрициолог Кори Рут.
Кроме того, он необходим для мышц - белок способствует росту, восстановлению и регенерации мышечных и поврежденных клеток и тканей организма, а также поддерживает другие виды обмена веществ в организме.
Однако, когда мы думаем о белке, яйца являются одним из первых продуктов, о которых мы вспоминаем. При этом существует ряд продуктов, в которых белка больше, чем в яйце?
По данным Министерства сельского хозяйства США, количество белка зависит от размера яйца. В среднем, большом и крупном яйце содержится 5,44 грамма, 6,3 грамма и 7,94 грамма белка. Есть минимум 10 продуктов, в которых больше белка, чем в яйце.
Креветки
В 100 граммах креветок содержится 27 граммов белка. Кроме того, в них много железа, цинка и селена.
Чечевица
В одной чашке чечевицы - 18 граммов белка.
"Чечевица - отличный источник растительного белка. Она содержит полезные пищевые волокна, которые помогают дольше чувствовать себя сытым, витамины группы В и ключевые минералы", - говорит сертифицированный диетолог Оппенгеймер Дельвито.
Исследования показали, что включение в рацион бобовых, таких как чечевица, может способствовать потере веса.
Фисташки
На 30 граммов фисташек приходится около 6 граммов белка. Кроме того, они содержат все 9 незаменимых аминокислот.
Эдамаме
В одной чашке содержится 8 граммов белка. К тому же, в них, как и в фисташках, содержатся все девять незаменимых аминокислот.
Овсянка
В половине чашки сухой овсянки содержится 5 граммов белка.
"Мы часто думаем о зерновых из-за содержания в них углеводов, но цельные зерна, такие как овес, также являются достойным источником белка, а также клетчатки, витаминов и минералов", - говорит Дельвито.
Исследования показывают, что включение 3 граммов растворимой клетчатки из овсянки в рацион здорового питания может помочь в борьбе с лишним весом. Овес также содержит растворимое волокно бета-глюкан, которое может способствовать ощущению сытости.
Греческий йогурт
В одном стакане греческого йогурта содержится 14 граммов белка.
Протеиновый порошок
Где-то в 30 граммах протеинового порошка содержится 21 грамм белка.
Лосось
В 100 граммах лосося содержится около 23 граммов белка. При этом, он очень богат противовоспалительными жирными кислотами омега-3".
Нутовая паста
На 50-60 граммов сухой порции приходится где-то 11 граммов белка.
"Это вкусный и сытный способ увеличить потребление белка. В нутовой пасте больше белка и клетчатки, чем в традиционных макаронах", - объясняет Дельвито.
Зеленый горошек
На одну чашку зеленого горошка приходится 8 граммов белка. Помимо белка, в горошке много клетчатки, витамина С и железа.
Эксперты утверждают, что на один килограмм тела нужно около 1,1-1,3 грамма белка в день.
Смотрите видео о продуктах, богатых белком
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Что такое белок
Белок - высокомолекулярное органическое вещество, состоящее из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. Белки - важная часть питания животных и человека (основные источники: мясо, птица, рыба, молоко, орехи, бобовые, зерновые; в меньшей степени: овощи, фрукты, ягоды и грибы), поскольку в их организмах не могут синтезироваться все незаменимые аминокислоты и часть должна поступать с белковой пищей. В процессе пищеварения ферменты разрушают потреблённые белки до аминокислот, которые используются для биосинтеза собственных белков организма или подвергаются дальнейшему распаду для получения энергии.
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