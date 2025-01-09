Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что надо кушать, чтобы похудеть: 10 продуктов, в которых много белка

Виталий Кирсанов
9 января 2025, 20:17
1113
Диетологи рассказали, в каких продуктах содержится большое количество белка.
похудение, продукты
10 продуктов, в которых много белка / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Правила Жизни"

Вы узнаете:

  • Важность белка при похудении
  • Продукты, в которых много белка

Все продукты объединены такими органическими веществами, как жиры, белки и углеводы. Если мы говорим о наборе веса, то здесь все внимание жирам и углеводам. Но когда речь идет о потере веса, то главенствующее положение занимает белок, пишет Parade.

Автор YouTube-канала "Правила Жизни" также рассказал, в каких продуктах содержится белок.

"Белок дольше сохраняет сытость и помогает стабилизировать уровень сахара в крови", - заявляет дипломированный диетолог-нутрициолог Кори Рут.

Кроме того, он необходим для мышц - белок способствует росту, восстановлению и регенерации мышечных и поврежденных клеток и тканей организма, а также поддерживает другие виды обмена веществ в организме.

Однако, когда мы думаем о белке, яйца являются одним из первых продуктов, о которых мы вспоминаем. При этом существует ряд продуктов, в которых белка больше, чем в яйце?

По данным Министерства сельского хозяйства США, количество белка зависит от размера яйца. В среднем, большом и крупном яйце содержится 5,44 грамма, 6,3 грамма и 7,94 грамма белка. Есть минимум 10 продуктов, в которых больше белка, чем в яйце.

Креветки

В 100 граммах креветок содержится 27 граммов белка. Кроме того, в них много железа, цинка и селена.

Чечевица

В одной чашке чечевицы - 18 граммов белка.

"Чечевица - отличный источник растительного белка. Она содержит полезные пищевые волокна, которые помогают дольше чувствовать себя сытым, витамины группы В и ключевые минералы", - говорит сертифицированный диетолог Оппенгеймер Дельвито.

Исследования показали, что включение в рацион бобовых, таких как чечевица, может способствовать потере веса.

Фисташки

На 30 граммов фисташек приходится около 6 граммов белка. Кроме того, они содержат все 9 незаменимых аминокислот.

Эдамаме

В одной чашке содержится 8 граммов белка. К тому же, в них, как и в фисташках, содержатся все девять незаменимых аминокислот.

Овсянка

В половине чашки сухой овсянки содержится 5 граммов белка.

"Мы часто думаем о зерновых из-за содержания в них углеводов, но цельные зерна, такие как овес, также являются достойным источником белка, а также клетчатки, витаминов и минералов", - говорит Дельвито.

Исследования показывают, что включение 3 граммов растворимой клетчатки из овсянки в рацион здорового питания может помочь в борьбе с лишним весом. Овес также содержит растворимое волокно бета-глюкан, которое может способствовать ощущению сытости.

Греческий йогурт

В одном стакане греческого йогурта содержится 14 граммов белка.

Протеиновый порошок

Где-то в 30 граммах протеинового порошка содержится 21 грамм белка.

Лосось

В 100 граммах лосося содержится около 23 граммов белка. При этом, он очень богат противовоспалительными жирными кислотами омега-3".

Нутовая паста

На 50-60 граммов сухой порции приходится где-то 11 граммов белка.

"Это вкусный и сытный способ увеличить потребление белка. В нутовой пасте больше белка и клетчатки, чем в традиционных макаронах", - объясняет Дельвито.

Зеленый горошек

На одну чашку зеленого горошка приходится 8 граммов белка. Помимо белка, в горошке много клетчатки, витамина С и железа.

Эксперты утверждают, что на один килограмм тела нужно около 1,1-1,3 грамма белка в день.

Смотрите видео о продуктах, богатых белком

Вас также может заинтересовать:

Что такое белок

Белок - высокомолекулярное органическое вещество, состоящее из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. Белки - важная часть питания животных и человека (основные источники: мясо, птица, рыба, молоко, орехи, бобовые, зерновые; в меньшей степени: овощи, фрукты, ягоды и грибы), поскольку в их организмах не могут синтезироваться все незаменимые аминокислоты и часть должна поступать с белковой пищей. В процессе пищеварения ферменты разрушают потреблённые белки до аминокислот, которые используются для биосинтеза собственных белков организма или подвергаются дальнейшему распаду для получения энергии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

похудение продукты питания белок ЗОЖ лайфхак интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Ужасная цена": глава Пентагона озвучил реальные потери России в войне с Украиной

"Ужасная цена": глава Пентагона озвучил реальные потери России в войне с Украиной

21:01Украина
"У них есть коннект": Зеленский готов к диалогу с Трампом - Стефанчук

"У них есть коннект": Зеленский готов к диалогу с Трампом - Стефанчук

19:59Мир
Ветер 30 м/с, снег и дождь: в каких областях объявили штормовое предупреждение

Ветер 30 м/с, снег и дождь: в каких областях объявили штормовое предупреждение

19:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Жена-беглянка Игоря Николаева попыталась спрятать свой живот на пляже в Дубае

Жена-беглянка Игоря Николаева попыталась спрятать свой живот на пляже в Дубае

Гороскоп на завтра 10 января: Весам - удивительный сюрприз, Львам - прибыль

Гороскоп на завтра 10 января: Весам - удивительный сюрприз, Львам - прибыль

Известная ведущая жестко ответила, почему "мир не любит" Меган Маркл

Известная ведущая жестко ответила, почему "мир не любит" Меган Маркл

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

В жизнь ворвутся проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 9 января - приметы

В жизнь ворвутся проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 9 января - приметы

Последние новости

21:53

Пожар в США: дома известных россиян горят в пожарах

21:44

Молчун Игорь Николаев срочно покинул РФ вместе с женой - причина

21:08

"Желейная" жена Остапчука показала честную фигуру через месяц после родов

21:01

"Ужасная цена": глава Пентагона озвучил реальные потери России в войне с Украиной

20:55

Сохранится ли "Рамштайн" при Трампе: в Пентагоне сделали заявление

Бои начнутся в ещё одной области – Днепропетровской, в 2025-м война не закончится – ГетьманБои начнутся в ещё одной области – Днепропетровской, в 2025-м война не закончится – Гетьман
20:55

Многие водители даже не догадываются: что означает лампочка ABS на панели приборов

20:17

Что надо кушать, чтобы похудеть: 10 продуктов, в которых много белка

20:10

"Меняйте работу": нардеп зашкварился странным советом насчет низких зарплат

20:06

Покруче, чем магазинные: самый быстрый рецепт маринованных шампиньоновВидео

Реклама
19:59

"У них есть коннект": Зеленский готов к диалогу с Трампом - Стефанчук

19:58

Трамп посягнул на Гренландию, Канаду и Панаму: что стоит за этими заявлениями - Куса

19:55

"Будто возвращаюсь в 2022": "американская" дочь Фреймут молится за Лос-Анджелес

19:40

Ветер 30 м/с, снег и дождь: в каких областях объявили штормовое предупреждение

19:10

Почему российские террористы убили и ранили десятки гражданских в Запорожьемнение

19:01

Трамп пересматривает свой подход к Украине: что изменится - Financial Times

18:55

Встреча Зеленского и Байдена сорвалась в последний момент: в СМИ назвали причину

18:50

Справятся избранные: найдите различия в картинках с принцессами за 15 сек

18:47

"Сроки сдвинулись": глава МИД Британии сказал, когда Трамп может закончить войну

18:38

Пожар в Лос-Анджелесе: горит дом, в котором умер Мэттью Перри

18:28

Нефтяной флот РФ поставят на прикол: прогноз новых санкций США

Реклама
18:26

17-летних парней будут штрафовать за непостановку на учет: что им грозит

18:20

"Серьезная проблема": Фицо выступил с новыми угрозами для Украины - кого заденет

18:04

Как удалить пятно от сосновой смолы с одежды: 7 надежных способов

17:58

После заявлений Трампа о Гренландии: Песков захотел признания "референдумов"

17:33

Военный эксперт раскрыл неожиданный момент на встрече "Рамштайн": что известно

17:31

"Вам не стыдно?": польские политики устроили громкую ссору из-за Украины

17:28

Море оружия от стран НАТО: что получит Украина по итогам "Рамштайна"

17:11

Контрнаступление ВСУ на Курщине: в разведке Британии оценили ситуацию на фронте

17:08

Джо Байден впервые стал прадедушкой - первое фото с младенцем

17:04

Победа РФ обойдется США гораздо дороже, чем помощь Украине - Bloomberg

17:04

Самый быстрый способ удалить плесень в холодильнике

16:51

"Изменили характер войны": Зеленский анонсировал рекордное производство дронов

16:38

С легким паром: в чем польза бани для женщин

16:32

Доллар "взлетит": банкир спрогнозировал, каким будет курс в конце 2025 года

16:25

"Путин дал заднюю": известно, почему РФ отказалась от наступления на Запорожье

16:25

Сколько стоит корги в 2025 году: основное, что нужно знать будущим владельцам

16:24

"Поражение РФ не означает конец войны": Куса сказал, какие гарантии нужны Украине

16:14

Почему телефон медленно заряжается: основные причины и как решить проблему

16:03

Трамп переписал все: почему война в Украине точно продлится еще полгода - Куса

15:59

Зачем опытные водители оборачивают ключи от автомобиля в алюминиевую фольгу

Реклама
15:59

Зачем на самом деле Трампу Гренландия: в Reuters раскрыли важные детали

15:57

Известная светская журналистка впервые выходит замуж

15:47

Не кетчупом: чем заменить томатную пасту в борще - подсказка для хозяек

15:41

Чем вытереть экран телевизора: альтернатива профессиональным средствам

15:27

"Компромиссное решение по войне": названа цель визита Келлога в Украину

15:23

IQ-тест для интеллектуалов: определите по рисунку за 5 сек, кто настоящая мать

15:18

ВСУ "перемололи" тысячи северокорейцев: Зеленский назвал потери КНДР на фронте

15:17

Такую закуску разметают все: очень простой рецепт для каждого

15:05

Без шансов для РФ: что заставит Путина подписать мир - Зеленский раскрыл рецепт

15:00

На "Рамштайне" согласовали план поддержки Украины до 2027 года: подробности

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять