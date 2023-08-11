Что надо освещать на Медовый Спас: собираем корзину в церковь

Совсем скоро, 14 августа, украинцы отметят первый спас - Медовый. В этот день принято ходить в церковь, однако что нужно освятить - знают не все. Мы расскажем, какие травы освящают на Маковея и что положить в корзину.
Что положить в корзину на Медовый Спас
Как известно, в народе Медовый Спас называют Маковеем, потому символами этого праздника является мед и мак. Именно эти продукты и стоит класть в корзину, особенно - мёд. Также в корзину можно для красоты поставить головки мака и украсить ее букетом трав. Каких трав - расскажем далее.
Какие травы входят в букет на Маковея
Помимо головок мака в букет на Маковея можно добавить летние травы и цветы, это могут быть:
- барвинок
- бархатцы
- гвоздики
- базилик
- георгины
- мыта
- чабрец
Всё это вместе хорошо сочетается и дает летний, природный, душистый аромат.
Что надо освещать на Медовый Спас
Как правило, на праздник в церкви освящают всё то, что стоит в корзине. В этот праздник точно необходимо, чтобы в корзине был мед нового урожая, мак и. желательно - вода. Также можно освятить травы.
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