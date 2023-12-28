Что нужно успеть сделать до 31 декабря, чтобы новый год был счастливым

Главред расскажет, какие дела нужно сделать до конца года, чтобы войти в новый период с легкостью и радостью.

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Что нужно успеть сделать до 31 декабря / коллаж: Гларвед, фото: скриншот

Совсем скоро наступит новый год, а значит, несмотря на тяжелые времена, проходят последние моменты приготовления к празднику и прощанию с уходящим годом. Это время очень ответственно, ведь нужно успеть сделать всё, что не успели сделать в уходящем году. Мы расскажем, что успеть сделать до Нового года обязательно, чтобы вам было проще составить свой личный план.

Что нужно успеть сделать до 31 декабря - личная жизнь

Каждому человеку, для которого важно начало нового года, хочется войти в этот период с чистой душой и сердцем. Для того, чтобы на душе не висело камнем прошлое, стоит постараться решить все нерешенные вопросы в отношениях с людьми: попросить прощения или простить, помириться или расстаться.

Также стоит смело избавиться от лишнего хлама в доме и вынести на свалку всё, чем вы давно не пользуетесь. Сейчас самое время генеральной уборки.

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Также в конце года стоит подумать о том, какие жизненные уроки за год вы успели пройти, чему вы научились и чего хотели бы в следующем году.

Что нужно успеть сделать перед Новым годом - простые задачи

Перед новым годом важно все дела распланировать четко. Необходимо успеть заранее продумать праздничный стол и закупить необходимые продукты. Также важно прописать всех, кого необходимо поздравить, чтобы не забыть это сделать. Конечно, стоит по возможности завершить все рабочие дела и проекты. Помимо прочего, не будет лишним раздать то, что вы брали в долг.

Смотрите видео о том, что нужно сделать до нового года:

@lifeflux66 Що обов’язщково треба зробити в грудні? ?️ Заповнити місячний планер, щоб все було на виду та ви пам’ятали важливі дати місяця ✔️ Записати свій особистий чек-лист того, що вам треба зробити за цей місяць ? Підготуватись до Нового року: генеральне прибирання, очистка простору, подарунки, наворічний настрій (більш детальну підготовку до НР буд робити як завжди в #lf_за3тижнідо ) ? Підвести Підсумки 23 та побудувати Плани на 24 (це буду робити в нашій книзі #lf_висновкирокупланироку ) ? Завершити або довести до логічног кінця всі "хвстики" ? Спланувати фінанси місяця ?️ Спланувати канікули/вихідні (вистави, поїздки, каток, музеї тощо) Для мене цей місяць буде про висновки та очистку. Про щоденну вдячність за ще один рік життя. Про донати, любов та повагу. Про що для тебе буде грудень? #новийрік #планер #блокнот #списокжеланий #список ♬ original sound - LifeFLUX

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