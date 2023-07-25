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Что произойдет с человеком, который не может жить без картошки и ест ее постоянно

Елизавета Бельмас
25 июля 2023, 17:14 обновлено 25 июля, 17:33
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Главред расскажет, можно ли кушать картофель каждый день.
можно ли кушать картофель каждый день
Можно ли кушать картофель каждый день / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Картофель - распространенный и универсальный овощ на все времена, однако мало кто знает, что будет, если всегда есть картошку - этот тяжелый углевод.

Ранее мы писали о том, как будет чувствовать себя человек, который каждый день ест курицу.

Портал EatingWell рассказал, можно ли кушать картофель каждый день и как этот овощ может повлиять на организм человека при регулярном потреблении.

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Можно ли кушать картофель каждый день - польза овоща

Одна картофелина без кожуры содержит пару граммов клетчатки Это может помочь вам достичь рекомендуемого количества клетчатки (от 25 до 38 граммов в день), что поможет оставаться в норме.

Также цельный картофель содержит резистентный крахмал, который ферментируется бактериями в толстой кишке. Это означает, что картофель считается пребиотиком, поэтому он питает "хорошие" бактерии в вашем кишечнике, согласно исследованию 2019 года, опубликованному в Американском журнале исследований картофеля.

Почему нельзя есть много картошки

Вареный картофель имеет относительно высокий гликемический индекс, что означает, что этот продукт повышает уровень сахара в крови быстрее, чем другие продукты.

Помимо прочего, Воздействие на картофель прямого солнечного света может привести к тому, что его белая мякоть станет зеленой и появятся ростки. Это указывает на образование соланина, горького химического вещества, которое может быть токсичным при употреблении в больших количествах, сообщает Министерство сельского хозяйства США.

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