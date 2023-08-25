Что собрать, а что посадить: лунный посевной календарь на сентябрь

Посевной календарь на сентябрь 2023 расскажет о самых благоприятных днях для садовых и огородных работ.

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лунный посевной календарь на сентябрь / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Сентябрь – период сбора картофеля и посадки луковичных растений.

Фазы в Луны в сентябре 2023

На рост растений и их жизнедеятельность, как и на жизнь человека очень влияет состояние Луны, в частности – её фазы.

Растущая Луна – 16-28 сентября

видео дня

Полнолуние – 29 сентября

Убывающая Луна – 30 сентября

Новолуние – 15 сентября

Благоприятные дни для посадки

Клубневые и луковичные растения в сентябре лучше всего садить в такие числа – 19, 20, 24, 25, 28 сентября.

Клубнику можно успеть посадить всего лишь 7-10 сентября.

В целом благоприятные дни для посадки в сентябре – 4-6, 9, 10, 16-20, 24, 25, 28. В эти дни можно сажать редис, морковь, лук, чеснок, перец.

Неблагоприятные дни для посадки

Неблагоприятными днями для посадки растений в сентябре является: 1, 14, 15, 21-23, 26, 27, 29 сентября.

Однако в это дни можно собирать урожай яблок и подкормить фосфорно-калийными удобрениями плодовые деревья.

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