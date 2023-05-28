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Даже трудно представить: почему желтая рута в песне оказалась красная, Авраменко раскрыл секрет

Мария Тупик
28 мая 2023, 14:43 обновлено 28 мая, 14:53
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Почему желтая рута поется в известной на весь мир песне "Червона рута" и откуда пошло такое название, рассказал Александр Авраменко.
Александр Авраменко
Александр Авраменко / Коллаж Главред, фото скриншот

Одна из известных украинских песен "Червона рута" Владимира Ивасюка покорила весь мир. Ее поет София Ротару и многие украинские звезды.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, почему песню называют "Червона рута", а сам цветок цветет желтым цветом.

"Кто-то скажет, неужели и в этой песне есть какая-то языковая ошибка? Не все знают об этом, но у руты желтые цветы, а не красные. Владимир Ивасюк знал, что рута - желтая. А еще он знал, что по преданию, которые до сих пор существуют в Карпатах, рута - желтый цветок, который лишь на несколько минут в ночь на Ивана Купала становится красным. Верили, что девушка, которая найдет ее и сорвет, будет счастливой в любви. Вот какая легенда песни Червона рута", - рассказал Авраменко.

Червона рута цветет желтым цветом
Червона рута цветет желтым цветом / скриншот

Интересно, что красная рута имеет несколько названий, еще на нее говорят монарда или бергамот.

Смотрите видео о том, почему желтая рута в песне красная:

Ранее Александр Авраменко рассказывал о том, как правильно ругаться на украинском языке. Он посоветовал использовать несколько слов вместо русского "блин" и нецензурной лексики.

Кроме того он назвал 5 необычных фраз, которые могут помочь вам рассказать о любви. Эти фразы подойдут для характеристики различных типов отношений.

Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказывает о том, как искоренить из своего языка "языковые сорняки":

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